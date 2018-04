Fórmula 1: Ferrari explica erro que causou atropelamento de mecânico

Um erro no sensor do carro de Kimi Raikkonen foi o principal responsável por causar o atropelamento ao mecânico da Ferrari, Francesco Cigarini, durante o Grande Prêmio do Bahrein, no último domingo. A escuderia divulgou nota no site da Fórmula 1, explicando que o dispositivo eletrônico indicou luz verde ao piloto enquanto a roda traseira esquerda ainda era trocada pelo mecânico.

Pelo acidente a equipe foi multada em 50.000 euros (cerca de 206.000 reais) pelos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

O mecânico teve fratura exposta na perna e foi operado, e voltou à Itália nesta quinta-feira. O acidente aconteceu na segunda parada de Raikkonen durante o GP, quando ocupava a terceira posição. Com o erro, foi à pista com um pneu diferente dos demais e abandonou a prova.