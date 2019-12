Fórmula 1: Charles Leclerc renova por mais cinco temporadas com a Ferrari

A escuderia mais tradicional da Fórmula 1, a Ferrari, anunciou a renovação de contrato com o piloto monegasco Charles Leclerc, de 22 anos, por mais cinco temporadas. Leclerc, que chegou à categoria máxima do automobilismo em 2016, foi formado na academia de pilotos da equipe italiana.

“Estou muito feliz em ficar na Ferrari. Nessa última temporada, guiar para a equipe mais ilustre da Fórmula 1 foi um sonho realizado para mim”, disse Leclerc em comunicado divulgado pela Ferrari em seu site. “Mal posso aguardar para aproveitar o aprofundamento dessa relação com o time após esse intenso e excitante ano de 2019. Estou animado com o que o futuro nos aguarda e estou ansioso pelo início da próxima temporada.”

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que a decisão pela manutenção de Leclerc se tornou óbvia ao longo da última temporada. “Sua renovação demonstra que Charles e a escuderia tem um futuro firme juntos.” Leclerc novamente será companheiro de equipe do alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1.

A apresentação do novo carro da Ferrari acontecerá em 11 de fevereiro, antes dos testes de pré-temporada em Barcelona, no dia 19. O próximo Grande Prêmio está marcado para o dia 15 de março na Austrália, abrindo a temporada de 2020. Uma marca histórico estará em jogo no próximo ano: o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, terá a chance de igualar o recorde de títulos mundiais da lenda alemã do automobilismo, Michael Schumacher.

(com Gazeta Press)