Fórmula 1: carros históricos de Ayrton Senna desfilarão por São Paulo

Saudades de Ayrton Senna? Os fãs do piloto tricampeão mundial de Fórmula 1 que estiverem em São Paulo nos próximos dois finais de semana poderão ouvir novamente o som dos motores de dois carros marcantes na carreira do brasileiro: o carro de sua primeira vitória na categoria, a Lotus 97T, e a máquina conduzida por Senna em seu primeiro título, a McLaren MP4/4.

A primeira ação acontece no próximo sábado 9. O bicampeão da F1 Emerson Fittipaldi guiará a Lotus preta com a qual Senna venceu, debaixo de chuva, o GP de Portugal de 1985. A demonstração acontecerá às 16h em frente ao Obelisco do Parque do Ibirapuera, em São Paulo – o evento promovido por uma das patrocinadoras do Grande Prêmio do Brasil começa ao meio-dia e terá entrada gratuita.

Na semana seguinte acontece, no Autódromo de Interlagos, o GP Brasil de Fórmula 1. Antes do início da corrida, marcada para o domingo 17, o sobrinho de Ayrton, ex-piloto da Williams Bruno Senna pilotará aquele que talvez tenha sido o melhor carro do tio na Fórmula 1: a McLaren branca e vermelha. A volta está marcada para acontecer pontualmente às 12h05 da tarde.

A corrida em Interlagos será a penúltima prova da temporada 2019 da F1, cujos campeões já são conhecidos. O inglês Lewis Hamilton sagrou-se campeão pela sexta vez na etapa passada, disputada nos Estados Unidos. O campeonato de construtores foi conquistado pela Mercedes, equipe de Hamilton e do finlandês Valtteri Bottas, no GP do Japão, disputado no dia 13 de outubro.