Fórmula 1: Carlos Sainz Jr. vai substituir Fernando Alonso na McLaren

Dois dias depois de Fernando Alonso anunciar que deixará a Fórmula 1 ao final desta temporada, o espanhol Carlos Sainz Jr. foi oficialmente confirmado, nesta quinta-feira, como substituto do seu compatriota na McLaren a partir do campeonato de 2019. A equipe inglesa informou que acertou um contrato de “vários anos” com Sainz, que deixará a Renault, que já fechou a contratação do australiano Daniel Ricciardo, hoje na Red Bull.

O jovem piloto espanhol de 23 anos comemorou o acerto com a McLaren depois de ter estreado na Fórmula 1 em 2015, pela Toro Rosso, equipe que defendeu no ano seguinte e também na maior parte da temporada de 2017, quando realizou as últimas quatro provas do Mundial da categoria pela Renault.

Muy contento y orgulloso de poder anunciar que seré piloto de @McLarenF1 la temporada que viene. Correr para un equipo tan mítico y especial de la @F1 es un sueño hecho realidad! pic.twitter.com/xvN34MM9Br — Carlos Sainz (@Carlossainz55) August 16, 2018

A McLaren ainda vai confirmar o companheiro de Sainz. Isso deixa em aberto o futuro do belga Stoffel Vandoorne, hoje titular do time – nesta temporada soma apenas oito pontos e ocupa a 16ª posição no Mundial de Pilotos, cuja próxima prova está marcada para ocorrer no dia 26 de agosto, data do GP da Bélgica.