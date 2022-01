Fórmula 1 anuncia pré-temporada na Espanha e no Bahrein

Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 começarão em fevereiro, na Espanha, e continuarão no Bahrein, no início de março. A primeira bateria, no Circuito de Barcelona-Catalunha, nos arredores de Barcelona, acontecerá de 22 a 25 de fevereiro. A segunda, será realizada no Circuito Internacional do Bahrein, de 10 a 12 de março, pouco mais de uma semana antes da corrida de abertura da temporada 2022, em 20 de março.

Este ano, a F1 vai introduzir um novo conjunto de regras para nivelar a competição. Os carros terão asas dianteiras e traseiras com novos desenhos, enquanto a fabricante italiana Pirelli está trazendo pneus maiores.

As equipes correram com pneus de 13 polegadas em 2021 e mudarão para um modelo de 18 polegadas. O chefe da Pirelli, Mario Isola, está confiante de que isso levará a “menos superaquecimento, menos degradação” e permitirá que os pilotos lutem mais na pista, em vez de se preocuparem muito com o desgaste dos pneus.

O piloto da Red Bull, Max Verstappen, conquistou um título emocionante no ano passado com uma ultrapassagem na última volta da Mercedes do heptacampeão Lewis Hamilton na corrida final no GP de Abu Dhabi. A Mercedes havia vencido os sete campeonatos anteriores de pilotos e construtores.