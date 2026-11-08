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Esporte

Fórmula 1: a nova campanha da FIA contra abuso online no esporte

Fabiana Ecclestone apresentou iniciativa da UAOA com diretrizes para comunidade online

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 10h00
Mulher de cabelos castanhos, camisa branca e calça bege, segura um capacete de corrida azul escuro com adesivos coloridos. Ela está em pé, com expressão séria, em frente a um painel preto com logotipos da Fórmula 1 e FIA, e a frase São Paulo em amarelo. Um sofá vermelho está em primeiro plano.
Fabiana Ecclestone apresenta capacete assinado por pilotos do grid da F1 que será leiloado; valor arrecadado será utilizado para financiar pesquisas (Natalia Tiemi Hanada/VEJA)
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A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) lançou novas diretrizes contra o abuso online como parte da campanha United Against Online Abuse (UAOA) do GP de São Paulo. Fabiana Ecclestone, vice-presidente da FIA para o esporte na América do Sul, divulgou a novidade neste sábado, 7, e destacou a importância da medida após dados de estudos revelarem o alto número de abusos vindos da América Latina.

Em coletiva de imprensa, Fabiana explicou quando surgiu a ideia: “Recentemente, eu estava em Londres durante o Conselho Mundial de Automobilismo, que se reúne quatro vezes ao ano. E durante essa reunião, o último estudo da Online Abuse Platform foi  lido e compartilhado com os membros do Conselho. E me chamou a atenção que primeiro os números [de abusos] estão subindo e quando a pessoa leu o relatório, me disse que 75% do número de abusos online vêm da Europa e América [do Sul].”

“Quando vi esse dado de 75% envolvendo as Américas, pedi acesso detalhado a esse estudo. Com a popularidade do nosso esporte, com pilotos brasileiros, o argentino, pilotos americanos participando, a nossa região acaba muito envolvida e a nossa paixão vai junto. Só que de novo: a gente pode ter opiniões diversas, mas precisa estabelecer um limite”, completou a vice-presidente.

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A pesquisa mencionada por Fabiana aponta também que 50% dos casos são de abuso contra funcionários e voluntários das federações de automobilismo. O estudo indica que 75% das federações que responderam à pesquisa relataram continuidade de ameaças contra atletas e seus familiares e 90% das entidades concordaram que a falta de medidas para combater os abusos pode afastar os atletas do esporte.

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O final de semana do GP de São Paulo servirá como plataforma para apresentar novas “Diretrizes para a Comunidade Online da FIA”, desenvolvidas pela UAOA com base na análise de práticas dentro e fora do esporte. O guia inclui recomendações práticas para moderação, denúncias e gestão das comunidades online e serve de modelo padrão que pode ser adaptado por outras organizações esportivas.

Três jovens pilotos, um de óculos e camiseta preta, outro de jaqueta verde escura sorrindo, e o terceiro de boné bege e jaqueta azul, seguram um capacete de corrida azul escuro com o logo da FIA. Eles estão em um evento de automobilismo com um fundo escuro e logotipos de patrocinadores.
Rafael Câmara, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto seguram capacete da campanha (Clive Rose/Getty Images)
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Como parte da iniciativa, todos os pilotos do grid da F1 assinaram um capacete da UAOA que será leiloado e os recursos serão utilizados para pesquisas do projeto.

 

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