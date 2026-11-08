Fórmula 1: a nova campanha da FIA contra abuso online no esporte
Fabiana Ecclestone apresentou iniciativa da UAOA com diretrizes para comunidade online
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) lançou novas diretrizes contra o abuso online como parte da campanha United Against Online Abuse (UAOA) do GP de São Paulo. Fabiana Ecclestone, vice-presidente da FIA para o esporte na América do Sul, divulgou a novidade neste sábado, 7, e destacou a importância da medida após dados de estudos revelarem o alto número de abusos vindos da América Latina.
Em coletiva de imprensa, Fabiana explicou quando surgiu a ideia: “Recentemente, eu estava em Londres durante o Conselho Mundial de Automobilismo, que se reúne quatro vezes ao ano. E durante essa reunião, o último estudo da Online Abuse Platform foi lido e compartilhado com os membros do Conselho. E me chamou a atenção que primeiro os números [de abusos] estão subindo e quando a pessoa leu o relatório, me disse que 75% do número de abusos online vêm da Europa e América [do Sul].”
“Quando vi esse dado de 75% envolvendo as Américas, pedi acesso detalhado a esse estudo. Com a popularidade do nosso esporte, com pilotos brasileiros, o argentino, pilotos americanos participando, a nossa região acaba muito envolvida e a nossa paixão vai junto. Só que de novo: a gente pode ter opiniões diversas, mas precisa estabelecer um limite”, completou a vice-presidente.
A pesquisa mencionada por Fabiana aponta também que 50% dos casos são de abuso contra funcionários e voluntários das federações de automobilismo. O estudo indica que 75% das federações que responderam à pesquisa relataram continuidade de ameaças contra atletas e seus familiares e 90% das entidades concordaram que a falta de medidas para combater os abusos pode afastar os atletas do esporte.
O final de semana do GP de São Paulo servirá como plataforma para apresentar novas “Diretrizes para a Comunidade Online da FIA”, desenvolvidas pela UAOA com base na análise de práticas dentro e fora do esporte. O guia inclui recomendações práticas para moderação, denúncias e gestão das comunidades online e serve de modelo padrão que pode ser adaptado por outras organizações esportivas.
Como parte da iniciativa, todos os pilotos do grid da F1 assinaram um capacete da UAOA que será leiloado e os recursos serão utilizados para pesquisas do projeto.