Fórmula 1: a nova campanha da FIA contra abuso online no esporte

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A FIA lança novas diretrizes contra o abuso online, parte da campanha United Against Online Abuse, no GP de São Paulo. Fabiana Ecclestone revelou a iniciativa, motivada por estudos que indicam altos índices de abuso vindos da América Latina. As medidas visam combater a hostilidade e preservar o esporte.

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A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) lançou novas diretrizes contra o abuso online como parte da campanha United Against Online Abuse (UAOA) do GP de São Paulo. Fabiana Ecclestone, vice-presidente da FIA para o esporte na América do Sul, divulgou a novidade neste sábado, 7, e destacou a importância da medida após dados de estudos revelarem o alto número de abusos vindos da América Latina.

Em coletiva de imprensa, Fabiana explicou quando surgiu a ideia: “Recentemente, eu estava em Londres durante o Conselho Mundial de Automobilismo, que se reúne quatro vezes ao ano. E durante essa reunião, o último estudo da Online Abuse Platform foi lido e compartilhado com os membros do Conselho. E me chamou a atenção que primeiro os números [de abusos] estão subindo e quando a pessoa leu o relatório, me disse que 75% do número de abusos online vêm da Europa e América [do Sul].”

“Quando vi esse dado de 75% envolvendo as Américas, pedi acesso detalhado a esse estudo. Com a popularidade do nosso esporte, com pilotos brasileiros, o argentino, pilotos americanos participando, a nossa região acaba muito envolvida e a nossa paixão vai junto. Só que de novo: a gente pode ter opiniões diversas, mas precisa estabelecer um limite”, completou a vice-presidente.

A pesquisa mencionada por Fabiana aponta também que 50% dos casos são de abuso contra funcionários e voluntários das federações de automobilismo. O estudo indica que 75% das federações que responderam à pesquisa relataram continuidade de ameaças contra atletas e seus familiares e 90% das entidades concordaram que a falta de medidas para combater os abusos pode afastar os atletas do esporte.

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O final de semana do GP de São Paulo servirá como plataforma para apresentar novas “Diretrizes para a Comunidade Online da FIA”, desenvolvidas pela UAOA com base na análise de práticas dentro e fora do esporte. O guia inclui recomendações práticas para moderação, denúncias e gestão das comunidades online e serve de modelo padrão que pode ser adaptado por outras organizações esportivas.

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Como parte da iniciativa, todos os pilotos do grid da F1 assinaram um capacete da UAOA que será leiloado e os recursos serão utilizados para pesquisas do projeto.