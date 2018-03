Fórmula 1 2018: Sem brasileiros, confira quem disputa a temporada

A Fórmula 1 2018 começa nesta quinta-feira à noite, com os primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne. No ano, serão 21 provas e 20 pilotos, sem nenhum brasileiro no grid pela primeira vez desde 1970, quando Emerson Fittipaldi estreou na categoria.

Conheça os pilotos desta edição:

Mercedes

(44) Lewis Hamilton (Grã-Bretanha)

Nasceu em Tewin, dia 7 de janeiro de 1985 (33 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2007

Títulos: 2008, 2014, 2015 e 2017

GPs: 208

Vitórias: 62

Pódios: 117

Poles Position: 72

Vezes na primeira fila: 118

Voltas mais rápidas: 38

Pontos: 2.610

(77) Valtteri Bottas (Finlândia)

Nasceu em Nastola, dia 28 de agosto de 1989 (28 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2012

Melhor temporada: 3° (2017)

GPs: 98

Vitórias: 3

Pódios: 22

Poles Position: 4

Vezes na primeira fila: 8

Voltas mais rápidas: 3

Pontos: 716

Ferrari

(5) Sebastian Vettel (Alemanha)

Nasceu em Heppenheim, dia 3 de julho de 1987 (30 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2006

Títulos: 2010, 2011, 2012 e 2013

GPs: 199

Vitórias: 47

Pódios: 99

Poles Position: 50

Vezes na primeira fila: 84

Voltas mais rápidas: 33

Pontos: 2.425

(7) Kimi Raikkonen (Finlândia)

Nasceu em Espoo, dia 17 de outubro de 1979 (38 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2001

Títulos: 2007

GPs: 273

Vitórias: 20

Pódios: 91

Poles Position: 17

Vezes na primeira fila: 39

Voltas mais rápidas: 45

Pontos: 1.565

Red Bull

(3) Daniel Ricciardo (Austrália)

Nasceu em Perth, dia 1° de julho de 1989 (28 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2011

Melhor temporada: 3° (2014 e 2016)

GPs: 129

Vitórias: 5

Pódios: 27

Poles Position: 1

Vezes na primeira fila: 7

Voltas mais rápidas: 9

Pontos: 816

(33) Max Verstappen (Holanda)

Nasceu em Hasselt (Bélgica), dia 30 de setembro de 1997 (20 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2014

Melhor temporada: 5° (2016)

GPs: 60

Vitórias: 3

Pódios: 11

Melhor posição de grid de largada: 2° (3 vezes)

Vezes na primeira fila: 3

Voltas mais rápidas: 2

Pontos: 421

Force India

(11) Sergio Pérez (México)

Nasceu em Guadalajara, dia 26 de janeiro de 1990 (28 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2011

Melhor temporada: 7° (2016 e 2017)

GPs: 136

Melhor posição em corrida: 2° (2 vezes)

Pódios: 7

Melhor posição de grid de largada: 4° (4 vezes)

Voltas mais rápidas: 4

Pontos: 467

(31) Esteban Ocon (França)

Nasceu em Évreux, Normandia, dia 17 de setembro de 1996 (21 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2014

Melhor temporada: 8° (2017)

GPs: 29

Melhor posição em corrida: 5° (2 vezes)

Melhor posição de grid de largada: 3° (1 vez)

Pontos: 87

Williams

(18) Lance Stroll (Canadá)

Nasceu em Montreal, dia 29 de outubro de 1998 (19 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2017

Melhor temporada: 12° (2017)

GPs: 20

Melhor posição em corrida: 3° (1 vez)

Pódios: 1

Melhor posição de grid de largada: 2° (1 vez)

Vezes na primeira fila: 1

Pontos: 40

(35) Sergey Sirotkin (Rússia)

Nasceu em Moscou, dia 25 de agosto de 1995 (22 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2018

Foi piloto de testes da Sauber (2014)e Renault (2016). Foi piloto reserva da Renault (2017).

Foi terceiro colocado na GP2 Series em 2015 e 2016

Foi campeão da Fórmula Abarth European Series em 2011

Renault

(27) Nico Hülkenberg (Alemanha)

Nasceu em Emmerich, dia 19 de agosto de 1987 (30 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2010

Melhor temporada: 9° (2014 e 2016)

GPs: 137

Melhor posição em corrida: 4° (3 vezes)

Poles Position: 1

Vezes na primeira fila: 2

Voltas mais rápidas: 2

Pontos: 405

(55) Carlos Sainz Jr. (Espanha)

Nasceu em Madri, dia 1° de setembro de 1994 (23 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2015

Melhor temporada: 9° (2017)

GPs: 60

Melhor posição em corrida: 4° (1 vez)

Melhor posição de grid de largada: 5° (1 vez)

Pontos: 118

Toro Rosso

(10) Pierre Gasly (França)

Nasceu em Touen, dia 7 de fevereiro de 1996 (22 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2017

Melhor temporada: 21° (2017)

GPs: 5

Melhor posição em corrida: 12° (1 vez)

Melhor posição de grid de largada: 14° (1 vez)

Pontos: –

(28) Brendon Hartley (Nova Zelândia)

Nasceu em Palmerston North, dia 10 de novembro de 1989 (28 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2017

Melhor temporada: 23° (2017)

GPs: 4

Melhor posição em corrida: 13° (1 vez)

Melhor posição de grid de largada: 17° (1 vez)

Pontos: –

Haas

(8) Romain Grosjean (França)

Nasceu em Genebra (Suíça), dia 17 de abril de 1986 (31 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2009

Melhor temporada: 7° (2013)

GPs: 124

Melhor posição em corrida: 2° (2 vezes)

Pódios: 10

Melhor posição de grid de largada: 2° (1 vez)

Vezes na primeira fila: 1

Voltas mais rápidas: 1

Pontos: 344

(20) Kevin Magnussen (Dinamarca)

Nasceu em Roskilde, dia 5 de outubro de 1992 (25 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2014

Melhor temporada: 11° (2014)

GPs: 61

Melhor posição em corrida: 2° (1 vez)

Pódios: 1

Melhor posição de grid de largada: 4° (2 vezes)

Pontos: 81

McLaren

(14) Fernando Alonso (Espanha)

Nasceu em Oviedo, dia 29 de julho de 1981 (36 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2001

Títulos: 2005 e 2006

GPs: 293

Vitórias: 32

Pódios: 97

Poles Position: 22

Vezes na primeira fila: 37

Voltas mais rápidas: 23

Pontos: 1.849

(2) Stoffel Vandoorne (Bélgica)

Nasceu em Kortrijk, dia 26 de março de 1992 (25 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2016

Melhor temporada: 16° (2017)

GPs: 21

Melhor posição em corrida: 7° (2 vezes)

Melhor posição de grid de largada: 7° (1 vez)

Pontos: 14

Sauber

(9) Marcus Ericsson (Suécia)

Nasceu em Kumla, dia 2 de setembro de 1990 (27 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2014

Melhor temporada: 18° (2015)

GPs: 76

Melhor posição em corrida: 8° (1 vez)

Melhor posição de grid de largada: 9° (1 vez)

Pontos: 9

(16) Charles Leclerc (Mônaco)

Nasceu em Mônaco, dia 16 de outubro de 1997 (20 anos)

Estreia na Fórmula 1: 2018

Participou de oito sessões de treinos livres entre 2016 (Haas) e 2017 (Sauber)

Membro da Academia de Pilotos da Ferrari desde 2016

Foi campeão do GP3 Series em 2016

Foi campeão da FIA Fórmula 2 em 2017