‘Forbes’: times da NBA têm valor médio de US$ 1,6 bilhão

Pela primeira vez, todas as franquias da NBA ultrapassam o valor de 1 bilhão de dólares, segundo lista anual dos times mais valiosos da liga americana, divulgada pela revista Forbes . O valor médio dos clubes ficou em 1,65 bilhão de dólares, 22% a mais do que no ano passado.

O preço das equipes da NBA triplicou nos últimos cinco anos e, segundo a revista, os investidores acreditam que não vai demorar muito até que os times da NBA ultrapassem o valor dos times da NFL, liga de futebol americano, atualmente com média de 2,5 bilhões de dólares, pois o potencial de crescimento do basquete, fora dos Estados Unidos, é maior que o do futebol americano.

Os fatores principais para o crescimento da liga americana de basquete começaram com um novo acordo de distribuição de materiais esportivos para a temporada 2017-18, estimado em 1 bilhão de dólares, com duração de oito anos, além de 24 bilhões de dólares em contratos de transmissão de jogos. Os patrocínios nos uniformes renderam, em média, 9 milhões de dólares por ano para cada uma das 19 franquias. Os atuais campeões, Golden State Warriors, vão receber 60 milhões de dólares por 3 anos.

As 10 franquias mais valiosas da NBA:

1 – New York Knicks: 3,6 bilhões de dólares

2 – Los Angeles Lakers: 3,3 bilhões de dólares

3 – Golden State Warriors: 3,1 bilhões de dólares

4 – Chicago Bulls: 2,6 bilhões de dólares

5 – Boston Celtics: 2,5 bilhões de dólares

6 – Brooklyn Nets: 2,3 bilhões de dólares

7 – Houston Rockets: 2,2 bilhões de dólares

8 – Los Angeles Clippers: 2,1 bilhões de dólares

9 – Dallas Mavericks: 1,9 bilhões de dólares

10 – Miami Heat: 1,7 bilhões de dólares