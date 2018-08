‘Forbes’: Serena Williams é a atleta mais bem paga do mundo

A revista americana Forbes divulgou na terça-feira uma lista com as atletas mais bem pagas do mundo. A tenista americana Serena Williams é a mais bem paga – faturou 18 milhões de dólares (cerca de 73 milhões de reais) no último ano, mesmo sem jogar durante esse período, porque estava grávida. Neste intervalo, Serena somou apenas 62.000 dólares (pouco mais de 247.000 reais) em premiações. A principal fonte de renda de Serena é o dinheiro que vem de patrocínios.