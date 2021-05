Forbes: McGregor é o atleta mais bem pago do mundo; Neymar é o 6º

A tradicional lista de atletas mais bem pagos do mundo da revista americana Forbes tem um novo campeão em 2021: o lutador de MMA Conor McGregor. O astro irlandês apareceu no topo do ranking divulgado nesta quarta-feira, 12, à frente de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O brasileiro Neymar apareceu na sexta colocação.

A Forbes coletou os ganhos dos atletas, entre salários, premiações e publicidade, nos últimos 12 meses. McGregor, que recentemente revelou planos de adquirir um clube de futebol, recebeu 180 milhões de dólares (equivalente a 940 milhões reais pela cotação atual), a maior parte em ações fora do octógono.

McGregor recebeu “apenas” 22 milhões de dólares (115 milhões de reais) pela única luta que fez, uma derrota para Dustin Poirier, em janeiro. A maior parte dos rendimentos de McGregor veio da venda de sua participação majoritária na marca de uísque Proper No. Twelve por 150 milhões de dólares.

A pandemia paralisou o esporte no mundo por alguns meses e tirou torcedores dos estádios, mas não afetou o bolso das principais estrelas. Os dez atletas mais bem pagos do mundo em 2020 receberam, livre de impostos, 1,05 bilhão de dólares nos últimos 12 meses, 28% a mais do que os maiores ganhadores do ano anterior.

Líder da lista de 2020, o tenista Roger Federer, de 39 anos, foi prejudicado por lesões e caiu para a sétima colocação. O top 10 é formado por três atletas de futebol, dois de futebol americano, dois de basquete, um de MMA, um de automobilismo, e um de tênis. Confira a lista abaixo:

O Top 10 da Forbes:

1 – Conor McGregor (MMA)- 180 milhões de dólares

2 – Lionel Messi (futebol) – 130 milhões de dólares

3 – Cristiano Ronaldo (futebol) – 120 milhões de dólares

4 – Dak Prescott (futebol americano) – 107.5 milhões de dólares

5 – Lebron James (basquete) – 96.5 milhões de dólares

6 – Neymar (futebol) – 95 milhões de dólares

7 – Roger Federer (tênis) – 90 milhões de dólares

8 – Lewis Hamilton (automobilismo) – 82 milhões de dólares

9 – Tom Brady (futebol americano) – 76 milhões de dólares

10 – Kevin Durant (basquete) – 75 milhões de dólares