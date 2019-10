Fora da TV: como assistir a Corinthians x Athletico-PR pelo Brasileirão

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, 10, a partir das 19h15 (de Brasília) em Itaquera, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida não será televisionada, pois o clube paranaense não acertou com o Grupo Globo para a transmissão de seus jogos no sistema pay-per-view. Com isso, a transmissão será exclusiva via internet, no site GloboEsporte.com.

O clube paulista foi beneficiado na quarta-feira 9 com os resultados dos concorrentes diretos, pois o Internacional perdeu para o CSA e o São Paulo ficou apenas no empate contra o Bahia. Com 42 pontos, o Corinthians pode se aproximar de Palmeiras e Santos, que dividem a vice-liderança com com 47 pontos. Já o Athletico tem 34 pontos, no nono lugar, mas sem a necessidade do adversário de buscar o G6, pois já se garantiu na Libertadores 2020 com o título da Copa do Brasil.

Os dois clubes têm desfalques importantes. Pelo Corinthians, Pedrinho, Sornoza e Júnior Urso estão fora. No adversário, além do goleiro Santos, Bruno Guimarães, Nikão, Marco Ruben, Adriano, Lucas Halter, Pedro Henrique, Robson Bambu e Jonathan estão fora.

“Em casa o favorito é sempre o Corinthians, não importa quem enfrente. Mas é um rival de nível. Atlético-PR tem grande time, com jogadores rápidos de lado, que faz transições, um time que gosto. Temos que estar atentos para conseguir os três pontos”, avisou Mauro Boselli.

O centroavante argentino concedeu uma polêmica entrevista na quarta, na qual criticou a pouca criação ofensiva do time dirigido pelo técnico Fabio Carille, mas deve receber oportunidade entre os titulares, ao lado de Vagner Love. Ramiro também deve receber oportunidade no meio de campo.

Prováveis escalações:

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf e Ramiro; Vagner Love Mateus Vital e Clayson; Boselli Técnico: Fábio Carille

Athletico: Léo; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Lucho González, Léo Cittadini, Thonny Anderson e Rony; Marcelo Cirino. Técnico: Tiago Nunes