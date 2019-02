Fora da Euro, Puyol adia definição sobre aposentadoria da seleção

Com uma lesão no joelho direito, o zagueiro Carles Puyol vai desfalcar a seleção espanhola na Eurocopa, que será disputada a partir do próximo dia 8 de junho na Polônia e na Ucrânia. No entanto, o jogador de 34 anos ainda não decidiu se irá se aposentar do time nacional, e deu a entender que vai voltar a atuar pela Fúria quando recuperar sua forma física.

‘No ano passado passei três meses de calvário porque os médicos não sabiam que lesão eu tinha. Desta vez o meu problema está claro. Quero me aposentar dentro de campo, e não na sala de cirurgia. Não digo nem que deixo a seleção nem que não a deixo. Verei como me recupero e depois vou conversar com o técnico sobre minha situação’, disse Puyol.

O jogador, de 34 anos, é um dos mais experientes da seleção espanhola e foi titular nas conquistas da Eurocopa de 2008 e da Copa do Mundo de 2010. Mesmo sem poder jogar a próxima Euro, Puyol confia que será bem substituído e que a Espanha vai entrar forte na competição em busca de mais um título.

‘Devem ser convocados o jogadores que estão melhores. Seria injusto levar alguém que não está 100%. Na Espanha há outros zagueiros muito bons e não temos que nos preocupar com nada. Aposto na Roja. Seremos campeões’, disse o otimista jogador.