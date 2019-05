‘Fogo neles’: faixa causa polêmica antes de Botafogo x Flamengo no NBB

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 14, a partir das 21h (de Brasília) na semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB). Horas antes do clássico, uma faixa produzida por torcedores alvinegros causou grande repercussão nas redes sociais devido à mensagem “Fogo Neles“, considerada ofensiva por possivelmente remeter à recente tragédia no Ninho do Urubu. O incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixou 10 mortos e três feridos, em 8 de fevereiro.

A diretoria do Botafogo se posicionou sobre o assunto. Disse que a ação não partiu do clube e que a mensagem nada mais é que um bordão da torcida do “Fogão”. No entanto, por precaução, o Botafogo informou que as 600 faixas produzidas não serão usadas nesta noite.

“O Botafogo recebeu doações de faixas, balões e outras surpresas para reservar ao seu torcedor uma grande festa no jogo contra o Flamengo, pelo NBB, nesta terça. Essa foi a nossa única motivação: criar a melhor experiência para os alvinegros nesse dia de casa cheia. Cabe destacar que o termo utilizado é um bordão da torcida, sem qualquer objetivo de provocação. Para evitar polêmica ou interpretações diferentes dessa, as faixas serão utilizadas em outra oportunidade”, informou o clube.

Cabe destacar que o termo utilizado é um bordão da torcida, sem qualquer objetivo de provocação. Para evitar polêmica ou interpretações diferentes dessa, as faixas serão utilizadas em outra oportunidade. — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 14, 2019

O Flamengo lidera a série por 2 a 1 e, portanto, o Botafogo precisa da vitória nesta quarta-feira, no ginásio Oscar Zelaya, para forçar o quinto jogo e seguir vivo no NBB.