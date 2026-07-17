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Esporte

Fluminense x RB Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Confronto de hoje, 17, no Maracanã, é válido pela 19ª rodada. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 13h30 | Atualizado em 17 jul 2026, 18h01
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 14: Fluminense shield is seen prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 Group F match between Fluminense and Unión Española at Maracana Stadium on May 14, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense e RB Bragantino vão se enfrentar nesta sexta-feira, 17, às 20h (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida marca a retomada da competição para ambas as equipes após a pausa para a Copa do Mundo.

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O Fluminense, atual 3º colocado com 31 pontos, vem de uma intertemporada com duas vitórias em amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, e busca um resultado positivo para se manter na caça ao líder Palmeiras. O técnico Luis Zubeldía terá dois reforços de peso para o segundo semestre: o zagueiro Thiago Silva e o atacante Hulk. Para a partida de hoje, Thiago Silva ainda não está disponível, enquanto Samuel Xavier está suspenso.

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Já o Red Bull Bragantino, que ocupa a 5ª posição com 29 pontos, também busca se consolidar no G-5 do campeonato. A equipe comandada por Vagner Mancini venceu o Athletico em seu último jogo-treino, mas terá o desfalque do volante Gabriel, com um incômodo na panturrilha, na partida de hoje.

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Como assistir ao jogo entre Fluminense e RB Bragantino hoje?

Fluminense e RB Bragantino vão se enfrentar nesta sexta, 17, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio do Maracanã, no Rio. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

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Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Serna e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

RB Bragantino: Volpi; Agustin Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Matheus Fernandes (Rodriguinho), Eric Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

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Arbitragem

  • Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
  • Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Alex Sandro Quadros Tomé (RR);
  • Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG);
  • AVAR: André da Silva Bitencourt (RS).
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