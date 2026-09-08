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Esporte

Fluminense x Platense na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 8, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 12h00 | Atualizado em 8 set 2026, 18h42
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 14: Fluminense shield is seen prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 Group F match between Fluminense and Unión Española at Maracana Stadium on May 14, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense e Platense se enfrentam nesta terça-feira, 8, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores

O Fluminense chega ao confronto invicto desde que Marcão assumiu o comando da equipe. São três vitórias e dois empates em cinco partidas, sequência que inclui a classificação contra o Independiente Rivadavia nas oitavas de final e a vitória por 1 a 0 no clássico contra o Vasco no último sábado, 5, pelo Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o treinador terá retornos importantes. Thiago Silva e Hércules, poupados contra o Vasco, voltam a ficar à disposição e devem começar entre os titulares. Canobbio, expulso no segundo jogo das oitavas, cumpre suspensão, e Kevin Serna é o favorito para ocupar a vaga no ataque.

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O Platense disputa a Libertadores pela primeira vez em sua história e chega às quartas de final depois de uma campanha marcada pela consistência defensiva. O clube argentino avançou em segundo lugar do Grupo E, atrás do Corinthians e na frente do Independiente Santa Fe e do Peñarol. Nas oitavas, a equipe eliminou o Coquimbo Unido nos pênaltis.

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Comandado por Martín Palermo desde agosto, o time argentino aposta em uma equipe organizada e paciente para tentar levar a decisão em aberto para Buenos Aires. Luciano Giménez, que sofreu uma luxação no ombro direito, é um dos principais desfalques da equipe para o duelo no Rio.

O encontro será o primeiro entre Fluminense e Platense na história. O Tricolor está invicto como mandante em quartas de final da Libertadores, com três vitórias e três empates. O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira, 15, na Argentina.

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Onde assistir à partida entre Fluminense e Platense?

Fluminense e Platense jogam nesta terça-feira, 8, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Kevin Serna, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.

Platense: Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira e Franco Zapiola; Guido Mainero, Gastón Togni e Nicolás Retamar. Técnico: Martín Palermo.

Arbitragem:

  • Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai);
  • Assistentes: Horacio Ferreiro (Uruguai) e Andrés Nievas (Uruguai);
  • Quarto árbitro: Mathías de Armas (Uruguai);
  • VAR: Andrés Cunha (Uruguai);
  • AVAR: Agustín Berisso (Uruguai).
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