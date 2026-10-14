Fluminense x Palmeiras na Libertadores: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 14, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais
Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores 2026.
O Fluminense chega à semifinal buscando a terceira final de Libertadores de sua história. Sob o comando de Marcão, a equipe carioca ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e tem priorizado a competição continental nesta reta decisiva da temporada. No último domingo, o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, em um clássico no qual preservou parte de seus titulares. Na Libertadores, a classificação veio após eliminar o Platense, da Argentina, nas quartas de final. Para enfrentar o Palmeiras, o treinador deve contar com os retornos de Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso e Hulk.
Do outro lado, o Palmeiras busca sua oitava final de Libertadores, a segunda seguida. O Verdão vem de uma vitória no dérbi contra o Corinthians por 4 a 1 no último domingo, resultado que ampliou a sequência invicta do clube e manteve a equipe na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar da boa fase, os paulistas terão desfalques importantes no Maracanã. Abel Ferreira está suspenso após ter sido expulso no confronto contra a LDU, pelas quartas de final, e será substituído à beira do gramado pelo auxiliar João Martins. O atacante Vitor Roque também está fora da partida por causa de uma entorse no tornozelo direito. Sem o camisa 9, a comissão técnica deve apostar na movimentação de Jhon Arias e na presença de Flaco López para sustentar o poder ofensivo da equipe.
O reencontro de Jhon Arias com o Fluminense é um dos principais ingredientes da semifinal. Peça importante na conquista da Libertadores de 2023, o colombiano retorna ao Maracanã como adversário pela segunda vez depois de ter escolhido o Palmeiras em seu retorno ao futebol brasileiro.
Onde assistir à partida entre Fluminense e Palmeiras:
A partida entre Fluminense e Palmeiras nesta quarta-feira, 14, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pela ge TV, no YouTube, e pela Paramount+, no streaming.
Prováveis escalações:
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Nonato (Hércules) e Paulo Henrique Ganso; Canobbio, Savarino (Serna) e Hulk. Técnico: Marcão.
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Joaquín Piquerez; Jhon Arias e Flaco López. Técnico: João Martins (auxiliar de Abel Ferreira).
Arbitragem:
- Árbitro: Facundo Tello (Argentina);
- Assistentes: Juan Belatti e Gabriel Chade (Argentina);
- Quarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina);
- VAR: Silvio Trucco (Argentina);
- AVAR: Lucas Novelli (Argentina).