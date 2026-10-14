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Esporte

Fluminense x Palmeiras na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 14, no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 13h45
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense x Palmeiras na Libertadores: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores 2026.

O Fluminense chega à semifinal buscando a terceira final de Libertadores de sua história. Sob o comando de Marcão, a equipe carioca ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro e tem priorizado a competição continental nesta reta decisiva da temporada. No último domingo, o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, em um clássico no qual preservou parte de seus titulares. Na Libertadores, a classificação veio após eliminar o Platense, da Argentina, nas quartas de final. Para enfrentar o Palmeiras, o treinador deve contar com os retornos de Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso e Hulk.

Do outro lado, o Palmeiras busca sua oitava final de Libertadores, a segunda seguida. O Verdão vem de uma vitória no dérbi contra o Corinthians por 4 a 1 no último domingo, resultado que ampliou a sequência invicta do clube e manteve a equipe na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar da boa fase, os paulistas terão desfalques importantes no Maracanã. Abel Ferreira está suspenso após ter sido expulso no confronto contra a LDU, pelas quartas de final, e será substituído à beira do gramado pelo auxiliar João Martins. O atacante Vitor Roque também está fora da partida por causa de uma entorse no tornozelo direito. Sem o camisa 9, a comissão técnica deve apostar na movimentação de Jhon Arias e na presença de Flaco López para sustentar o poder ofensivo da equipe.

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O reencontro de Jhon Arias com o Fluminense é um dos principais ingredientes da semifinal. Peça importante na conquista da Libertadores de 2023, o colombiano retorna ao Maracanã como adversário pela segunda vez depois de ter escolhido o Palmeiras em seu retorno ao futebol brasileiro.

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Onde assistir à partida entre Fluminense e Palmeiras:

A partida entre Fluminense e Palmeiras nesta quarta-feira, 14, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na televisão aberta, pela ge TV, no YouTube, e pela Paramount+, no streaming.

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Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Nonato (Hércules) e Paulo Henrique Ganso; Canobbio, Savarino (Serna) e Hulk. Técnico: Marcão.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Joaquín Piquerez; Jhon Arias e Flaco López. Técnico: João Martins (auxiliar de Abel Ferreira).

Arbitragem:

  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina);
  • Assistentes: Juan Belatti e Gabriel Chade (Argentina);
  • Quarto árbitro: Nazareno Arasa (Argentina);
  • VAR: Silvio Trucco (Argentina);
  • AVAR: Lucas Novelli (Argentina).
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TAGS:
Copa Libertadores
Fluminense
Futebol: onde assistir
Palmeiras
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