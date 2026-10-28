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Fluminense x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 28, no Maracanã, pela 33ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 12h30
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco do Clássico das Multidões hoje (Wagner Meier/Getty Images)
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O Fluminense recebe o Internacional nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a quinta colocação, com 51 pontos, e busca se manter na disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores. o Colorado aparece em 16º lugar, com 35 pontos, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Comandado por Marcão, o Fluminense tenta interromper uma sequência de três derrotas consecutivas no Brasileirão. O revés por 2 a 1 diante da Chapecoense, na última rodada, ampliou a pressão sobre a equipe, que também sofreu recentemente a eliminação nas semifinais da Libertadores. Diante da dificuldade de conquistar pontos fora de casa, o clube carioca aposta no fator Maracanã para recuperar a confiança e seguir na briga para disputar o principal torneio continental em 2027. A expectativa é que os retornos de Thiago Silva e Savarino fortaleçam o time em um momento decisivo da temporada.

Do outro lado, o Internacional chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento e trouxe alívio à torcida colorada. Sob o comando de Eduardo Baptista, o time gaúcho tenta transformar a reação recente em uma sequência positiva para garantir a permanência na Série A. Os retornos de Mercado, Villagra e Vitinho, após cumprirem suspensão, ampliam as alternativas do treinador. Mesmo atuando fora de casa, o Colorado sabe que um resultado positivo pode representar um passo importante para se distanciar dos últimos colocados.

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Onde assistir?

A partida entre Fluminense e Internacional terá transmissão ao vivo da Record, na televisão aberta, da CazéTV, pelo YouTube, e do Premiere, no sistema de pay-per-view. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), diretamente do Maracanã. 

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Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Ganso; Canobbio (Serna), Savarino e Hulk. Técnico: Marcão.

Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Aguirre, Villagra, Thiago Maia e Matheus Bahia; Vitinho, Alan Patrick e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
  • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
  • Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC);
  • Assistente de VAR: Alberto Poletto Masseira (SP).
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