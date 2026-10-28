Fluminense x Internacional no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

O Fluminense recebe o Internacional nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a quinta colocação, com 51 pontos, e busca se manter na disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores. Já o Colorado aparece em 16º lugar, com 35 pontos, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento.

Comandado por Marcão, o Fluminense tenta interromper uma sequência de três derrotas consecutivas no Brasileirão. O revés por 2 a 1 diante da Chapecoense, na última rodada, ampliou a pressão sobre a equipe, que também sofreu recentemente a eliminação nas semifinais da Libertadores. Diante da dificuldade de conquistar pontos fora de casa, o clube carioca aposta no fator Maracanã para recuperar a confiança e seguir na briga para disputar o principal torneio continental em 2027. A expectativa é que os retornos de Thiago Silva e Savarino fortaleçam o time em um momento decisivo da temporada.

Do outro lado, o Internacional chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, resultado que tirou a equipe da zona de rebaixamento e trouxe alívio à torcida colorada. Sob o comando de Eduardo Baptista, o time gaúcho tenta transformar a reação recente em uma sequência positiva para garantir a permanência na Série A. Os retornos de Mercado, Villagra e Vitinho, após cumprirem suspensão, ampliam as alternativas do treinador. Mesmo atuando fora de casa, o Colorado sabe que um resultado positivo pode representar um passo importante para se distanciar dos últimos colocados.

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Onde assistir?

A partida entre Fluminense e Internacional terá transmissão ao vivo da Record, na televisão aberta, da CazéTV, pelo YouTube, e do Premiere, no sistema de pay-per-view. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília), diretamente do Maracanã.

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Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Hércules, Nonato e Ganso; Canobbio (Serna), Savarino e Hulk. Técnico: Marcão.

Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Aguirre, Villagra, Thiago Maia e Matheus Bahia; Vitinho, Alan Patrick e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE); Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);

Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE); VAR: Heber Roberto Lopes (SC);

Heber Roberto Lopes (SC); Assistente de VAR: Alberto Poletto Masseira (SP). Continua após a publicidade