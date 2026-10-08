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Fluminense x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 8, no Maracanã, pela 29ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 13h30 | Atualizado em 8 out 2026, 19h26
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Fluminense e Coritiba entram em campo nesta quinta-feira, 8, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a quarta colocação, com 48 pontos, e tenta se consolidar na zona de classificação direta para a Libertadores, enquanto o Coxa aparece em nono, com 38, ainda com a permanência na Série A como prioridade nesta reta final.

Para o Fluminense, a partida abre uma sequência que pode definir os rumos da temporada. Depois de quase 20 dias sem atuar por causa da Data Fifa, a equipe de Marcão volta a campo antes de enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão e, na sequência, o Palmeiras pela semifinal da Libertadores. O treinador terá de administrar desfalques importantes: Nonato e Canobbio estão suspensos, Renê será preservado por um incômodo no tornozelo e Cano e John Kennedy seguem lesionados. Hércules, Arana e Serna aparecem como novidades na formação titular, enquanto Ganso retorna ao meio-campo.

O Coritiba chega ao Maracanã tentando interromper uma sequência de três partidas sem vitória. O time de Fernando Seabra perdeu para Mirassol e Vasco e, entre os dois jogos, buscou um empate por 3 a 3 com o Athletico depois de estar perdendo por 3 a 1 nos minutos finais. A pausa serviu para recuperar peças importantes, como Jacy e Tinga, que devem voltar ao time titular, enquanto Breno Lopes retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, Pedro Morisco foi preservado depois de voltar da Seleção Brasileira, e Pedro Rangel assume o gol. Keno e Lavega também estão fora por impedimento contratual diante do Fluminense.

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Onde assistir a partida entre Fluminense e Coritiba hoje:

A partida entre Fluminense e Coritiba nesta quinta-feira, 8, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Arana; Hércules, Martinelli e Ganso; Soteldo, Serna e Hulk. Técnico: Marcão.

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Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Breno Lopes, Paulo Roberto (Fabinho) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem:

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
  • Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP);
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG);
  • AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG).
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Coritiba
Fluminense
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