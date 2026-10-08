Fluminense x Coritiba no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 8, no Maracanã, pela 29ª rodada do campeonato. Saiba como assistir
Fluminense e Coritiba entram em campo nesta quinta-feira, 8, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a quarta colocação, com 48 pontos, e tenta se consolidar na zona de classificação direta para a Libertadores, enquanto o Coxa aparece em nono, com 38, ainda com a permanência na Série A como prioridade nesta reta final.
Para o Fluminense, a partida abre uma sequência que pode definir os rumos da temporada. Depois de quase 20 dias sem atuar por causa da Data Fifa, a equipe de Marcão volta a campo antes de enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão e, na sequência, o Palmeiras pela semifinal da Libertadores. O treinador terá de administrar desfalques importantes: Nonato e Canobbio estão suspensos, Renê será preservado por um incômodo no tornozelo e Cano e John Kennedy seguem lesionados. Hércules, Arana e Serna aparecem como novidades na formação titular, enquanto Ganso retorna ao meio-campo.
O Coritiba chega ao Maracanã tentando interromper uma sequência de três partidas sem vitória. O time de Fernando Seabra perdeu para Mirassol e Vasco e, entre os dois jogos, buscou um empate por 3 a 3 com o Athletico depois de estar perdendo por 3 a 1 nos minutos finais. A pausa serviu para recuperar peças importantes, como Jacy e Tinga, que devem voltar ao time titular, enquanto Breno Lopes retorna após cumprir suspensão. Por outro lado, Pedro Morisco foi preservado depois de voltar da Seleção Brasileira, e Pedro Rangel assume o gol. Keno e Lavega também estão fora por impedimento contratual diante do Fluminense.
Onde assistir a partida entre Fluminense e Coritiba hoje:
A partida entre Fluminense e Coritiba nesta quinta-feira, 8, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere.
Prováveis escalações:
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Arana; Hércules, Martinelli e Ganso; Soteldo, Serna e Hulk. Técnico: Marcão.
Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Breno Lopes, Paulo Roberto (Fabinho) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Arbitragem:
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);
- Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP);
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG);
- AVAR: Frederico Soares Vilarinho (MG).