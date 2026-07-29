Fluminense x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Fluminense e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, em um confronto direto pela 21ª rodada do Brasileirão no Maracanã. Ambas as equipes buscam a vitória para consolidar suas posições na zona de classificação para a Libertadores. Veja detalhes da partida, escalações prováveis e onde assistir.

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Fluminense e Bahia vão se enfrentar nesta quarta-feira, 29, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio do Maracanã, no Rio . O duelo marca um confronto direto na parte de cima da tabela, com as duas equipes buscando se consolidar na zona de classificação para a Copa Libertadores.

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O Fluminense chega pressionado após dois empates consecutivos, contra Grêmio e Red Bull Bragantino, ambos por 1 a 1. Atualmente na 4ª posição com 33 pontos, o time comandado por Luis Zubeldía precisa da vitória para se manter firme no G4. O técnico não deve contar com o atacante Germán Cano, que se recupera de lesão. Savarino deve retornar após ficar fora do empate com o Grêmio por desconforto muscular, enquanto John Kennedy segue suspenso.

Já o Bahia, ocupando a 6ª colocação com 31 pontos, vem de um empate em 1 a 1 com o Corinthians na rodada anterior. A equipe treinada por Rogério Ceni busca um resultado positivo fora de casa para tentar ultrapassar o próprio Fluminense e entrar na zona de classificação direta para a Libertadores. O time aposta na boa fase para surpreender no Maracanã.

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Como assistir ao jogo entre Fluminense e Bahia hoje?

Fluminense e Bahia vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Maracanã, no Rio. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

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Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Ademir e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

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Árbitro: Raphael Claus (SP);



Raphael Claus (SP); Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);



Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF); Quarto árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR);



Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR); VAR: Daiane Muniz (SP);



Daiane Muniz (SP); AVAR: Herman Brumel Vani (SP).