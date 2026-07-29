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Esporte

Fluminense x Bahia no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Maracanã pela 21ª rodada. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 17h51
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Fluminense e Bahia vão se enfrentar nesta quarta-feira, 29, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio do Maracanã, no Rio . O duelo marca um confronto direto na parte de cima da tabela, com as duas equipes buscando se consolidar na zona de classificação para a Copa Libertadores.

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O Fluminense chega pressionado após dois empates consecutivos, contra Grêmio e Red Bull Bragantino, ambos por 1 a 1. Atualmente na 4ª posição com 33 pontos, o time comandado por Luis Zubeldía precisa da vitória para se manter firme no G4. O técnico não deve contar com o atacante Germán Cano, que se recupera de lesão. Savarino deve retornar após ficar fora do empate com o Grêmio por desconforto muscular, enquanto John Kennedy segue suspenso.

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Já o Bahia, ocupando a 6ª colocação com 31 pontos, vem de um empate em 1 a 1 com o Corinthians na rodada anterior. A equipe treinada por Rogério Ceni busca um resultado positivo fora de casa para tentar ultrapassar o próprio Fluminense e entrar na zona de classificação direta para a Libertadores. O time aposta na boa fase para surpreender no Maracanã.

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Como assistir ao jogo entre Fluminense e Bahia hoje?

Fluminense e Bahia vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 21h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no Maracanã, no Rio. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.

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Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Ademir e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

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      • Árbitro: Raphael Claus (SP);
      • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF);
      • Quarto árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR);
      • VAR: Daiane Muniz (SP);
      • AVAR: Herman Brumel Vani (SP).
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