Fluminense bate Botafogo em clássico e se afasta da zona do rebaixamento

Pressionado, o Fluminense visitou o Botafogo na tarde deste domingo e venceu o rival carioca por 1 a 0 em clássico válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do único gol do jogo foi o atacante colombiano Yony González. Ao final do jogo, o Botafogo demitiu o técnico Eduardo Barroca.

Com o resultado conquistado na primeira partida de Marcão como técnico efetivo tricolor, o time chega aos 25 pontos e sobe para a 15ª posição da tabela, ganhando fôlego na briga para se manter na primeira divisão. Já o Botafogo estaciona nos 27 pontos e fica no 12º posto, a sete do Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento do torneio nacional, com 20 pontos.

Apesar da relativa distância para a degola, o clube da Estrela Solitária, como é conhecido o Botafogo, vive momento complicado e Barroca sofria pressão no cargo. Agora são quatro derrotas consecutivas que deixam o time longe do G6, a zona de classificação à Copa Libertadores.

A fase é tão ruim que o último triunfo está perto de completar um mês: foi em 8 de setembro, quando derrotou o Atlético-MG por 2 a 1. Não à toa, o elenco teve de conviver com três protestos da torcida em quatro dias na última semana. Já o Fluminense, que também viu manifestações de seus torcedores recentemente, deve ter um pouco mais de tranquilidade daqui em diante.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Botafogo agradeceu Barroca. “O clube agradece pelo comprometimento e serviços prestados deste profissional formado nas categorias de base, com trabalho reconhecido e conquistas importantes, como o Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2016, e deseja sucesso em seus desafios futuros”, diz a publicação. O auxiliar Bruno Lazaroni assume a equipe interinamente.

O Botafogo de Futebol e Regatas informa que Eduardo Barroca não é mais treinador da equipe. — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 6, 2019

O único gol do jogo foi marcado aos 34 minutos do primeiro tempo. O lateral Gilberto avançou pela direita e cruzou para a área do time adversário. O atacante Yony González se antecipou ao zagueiro Joel Carli, cabeceou com maestria e venceu o goleiro Gatito Fernández.

Na próxima rodada, o Fluminense visitará o Cruzeiro, na quarta-feira, no Mineirão, em uma partida importante na luta contra o rebaixamento. Também na quarta, o Botafogo jogará em casa, no Engenhão, contra o Goiás, que neste domingo, 6, venceu o Ceará, fora de casa, no Castelão.

(Com Estadão Conteúdo)