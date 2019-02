Flu ‘esquece’ crise do Ceará e mantém cautela para não ser surpreendido

O Fluminense deu sequência nesta quinta-feira a sua preparação para o confronto do próximo sábado, às 18 horas (de Brasília), diante do Ceará no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 32rodada do Campeonato Brasileiro. Para este compromisso, o Tricolor pode ser apontado como favorito, mesmo na condição de visitante. Isso porque, enquanto sonha com o título e aparece na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores com 50 pontos, o time carioca terá pela frente um figurante na zona de rebaixamento.

Os cearenses somam apenas 32 pontos e vivem um momento de muita turbulência. Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, o Vozão realmente entrou na área de risco e demitiu o técnico Estevam Soares. Dimas Filgueiras, uma espécie de ‘bombeiro’ do clube, assumiu o comanda da equipe pela 40vez na história.

Soma-se a isso o fato de que o encontro entre as duas equipes pelo primeiro turno, no Rio de Janeiro, terminou com uma sonora goleada dos cariocas: 4 a 0. Apesar de todos os indícios de que o time carioca levará vantagem no duelo, os tricolores tentam ‘esquecer’ a má fase da equipe cearense.

‘Não vamos nos iludir com nada. O momento do Ceará pode não ser dos melhores, mas com certeza eles vão fazer de tudo pelo resultado positivo. Além disso, jogarão em casa e estarão mais motivados, como acontece quando se troca a comissão técnica quando os resultados não estão indo muito bem. Sobre o jogo do primeiro turno, aquele placar não reflete o que foi a partida, pois o Ceará teve muitas oportunidades para abrir o marcador e só conseguimos construir a goleada depois que eles tiveram um atleta expulso’, disse o goleiro Diego Cavalieri.

O meia Marquinho entende que os confrontos diante de adversários que estão na zona de rebaixamento são sempre muito complicados, mas entende que o Fluminense não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória.

‘Enfrentar equipes que se encontram na zona de rebaixamento ou com risco de entrar nela é sempre muito complicado e perigoso. Ainda mais na reta final do Campeonato Brasileiro. O Ceará joga muito bem dentro de casa. Temos que ter cuidado, mas sem deixar de atacar. Não podemos pensar em empate porque senão acabamos sendo ultrapassados na classificação por uma vaga para a Libertadores. Vamos respeitando o Ceará, mas temos que pensar na vitória’, disse Marquinho.

Para este compromisso, o técnico Abel Braga terá reforços importantes. Marquinho e o atacante Fred, que cumpriram suspensão na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, reaparecem, assim como o meia brasileiro naturalizado português Deco, que foi preservado contra o Galo por conta de dores musculares na coxa direita. Além disso, o treinador pensa em promover mudanças no meio-campo, pois Fernando Bob e Rodrigo não agradaram diante dos atleticanos e cedem espaço entre os titulares. O volante colombiano Valencia e Diogo disputam posição.

Na zaga o Fluminense vive um drama, pois Leandro Euzébio foi expulso contra o Atlético e terá que cumprir suspensão. Como Digão e Gum estão entregues ao departamento médico, o jovem Elivélton, revelado nas categorias de base, será usado pela primeira vez, compondo o setor com Márcio Rosário. O volante Diguinho, recuperado de lesão na costela, deverá ser a principal novidade no banco de reservas. Nesta quinta-feira, após o treino, a delegação embarcou para a capital cearense, onde treina nesta sexta-feira.