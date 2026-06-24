Em vídeo, Flávio Bolsonaro ‘pega avião’ para resgatar Neymar após fala de Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a usar o atacante Neymar nesta quarta-feira, 24, para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – horas antes da partida decisiva entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

Em um vídeo feito com inteligência artificial e publicado nas redes sociais, o presidenciável se coloca como piloto da Força Aérea Brasileira (FAB) e pega um jato para levar Neymar até o estádio.

A produção começa reproduzindo a fala do petista de que Neymar é o “primeiro convocado home office do mundo”. A declaração incomodou políticos da direita e provocou uma nova polarização em meio a disputa da seleção brasileira no Mundial.

“Eles disseram que não precisavam mais de mim”, diz o camisa 10 do Brasil no vídeo. Na sequência, o senador responde: “Quem foi o maluco que disse isso?”.

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Após quase 40 dias sem jogar, Neymar poderá estrear no Mundial de 2026. Segundo o técnico Carlo Ancelotti, o atacante está à disposição para o jogo contra a Escócia, às 19h.

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Copas com Neymar

Esta é a quarta Copa do Mundo de Neymar, que tenta repetir o feito de craques que foram campeões, como Pelé, Garrincha, Tostão, Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho.

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A seleção brasileira foi campeã em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Caso não conquiste o hexa em 2026, o Brasil chegará ao maior jejum de títulos da sua história.

2014 – Eliminado para a Alemanha nas semis

2018 – Eliminado para a Bélgica nas quartas

2022 – Eliminado para a Croácia nas quartas

2026 – Ainda não jogou

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Neymar e o bolsonarismo

A convocação de Neymar para o Mundial foi comemorada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) em maio. O pré-candidato à Presidência da República publicou que “já sabia” e que “agora o hexa vem”.

Esta foi mais uma de várias interações entre a família e o camisa 10 da seleção. Em 2023, o jogador recebeu do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a medalha “imbrochável, imorrível e incomível”. Um ano antes, em 2022, Neymar pediu votos para o então candidato à reeleição. O episódio gerou atritos na seleção brasileira em meio à preparação para a Copa de 2022.

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