Flamengo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Flamengo e Vitória se reencontram no Maracanã neste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. Após a eliminação na Copa do Brasil para o próprio Vitória, o Flamengo busca diminuir a diferença para o líder. O time baiano, por sua vez, chega embalado por uma virada histórica. Veja detalhes do confronto.

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Flamengo e Vitória vão se enfrentar neste domingo, 9, às 19h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio do Maracanã, no Rio.

O Flamengo chega ao compromisso depois de um período de dez dias sem jogar, por consequência da eliminação justamente para o Vitória na Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe de Leonardo Jardim empatou por 1 a 1 com o Internacional em seu último compromisso, no Beira-Rio, com Samuel Lino marcando o gol carioca. Com o resultado, a equipe carioca se manteve na vice-liderança, com 39 pontos, mas viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para oito pontos.

Do outro lado, o Vitória chega ao Rio embalado depois de uma das noites mais especiais da história do clube. Na quinta-feira, o time de Jair Ventura goleou o Athletico-PR por 4 a 0, no Barradão, depois de ter perdido a ida por 2 a 0, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Renê marcou duas vezes, Erick fez outro e Marinho fechou o placar. No Brasileirão, a equipe ocupa a 13ª colocação com 26 pontos e busca vencer a sua primeira partida como visitante.

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Onde assistir a partida entre Flamengo e Vitória hoje?

Flamengo e Vitória se enfrentam neste domingo, 9, às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Arrascaeta, Carrascal e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano, Edenilson, Brítez e Ramon; Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO);



Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);



AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).