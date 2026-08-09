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Esporte

Flamengo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam neste domingo, 9, no Maracanã. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 9 ago 2026, 17h21
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 10: General view of the stadium prior the match between Flamengo and Bahia as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on May 10, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Flamengo e Vitória vão se enfrentar neste domingo, 9, às 19h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, no estádio do Maracanã, no Rio.

O Flamengo chega ao compromisso depois de um período de dez dias sem jogar, por consequência da eliminação justamente para o Vitória na Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe de Leonardo Jardim empatou por 1 a 1 com o Internacional em seu último compromisso, no Beira-Rio, com Samuel Lino marcando o gol carioca. Com o resultado, a equipe carioca se manteve na vice-liderança, com 39 pontos, mas viu a distância para o líder Palmeiras aumentar para oito pontos.

Do outro lado, o Vitória chega ao Rio embalado depois de uma das noites mais especiais da história do clube. Na quinta-feira, o time de Jair Ventura goleou o Athletico-PR por 4 a 0, no Barradão, depois de ter perdido a ida por 2 a 0, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Renê marcou duas vezes, Erick fez outro e Marinho fechou o placar. No Brasileirão, a equipe ocupa a 13ª colocação com 26 pontos e busca vencer a sua primeira partida como visitante. 

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Onde assistir a partida entre Flamengo e Vitória hoje?

Flamengo e Vitória se enfrentam neste domingo, 9, às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Arrascaeta, Carrascal e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Vitória: Lucas Arcanjo; Fabiano, Edenilson, Brítez e Ramon; Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

          ARBITRAGEM

          • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
          • Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO);
          • Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);
          • VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);
          • AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE).
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