Flamengo x Santos: como assistir à ‘decisão’ do 1º turno do Brasileirão

O duelo não vale taça, apenas o simbólico título do primeiro turno do Brasileirão. A tabela colocou o líder Flamengo e o segundo colocado Santos frente a frente na última rodada da primeira parte do campeonato. Quem vencer, termina a metade inicial na liderança – os cariocas estão dois pontos na frente e ficam em primeiro também com um empate.

A partida válida pela 19ª rodada acontece às 17h deste sábado, 14, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão apenas na TV fechada, pelo serviço pago do Premiere.

O técnico Jorge Jesus vai colocar em campo o que tem de melhor. Arrascaeta e Bruno Henrique estão de volta após os amistosos das seleções uruguaia e brasileira e foram o trio de ataque ao lado de Gabriel Barbosa, o Gabigol, o artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Já Jorge Sampaoli não terá Diego Pituca, suspenso, Pará, ex-jogador flamenguista, por força contratual e Evandro, com um edema na coxa. Jorge e Yeferson Soteldo retornam de suas seleções. O peruano Christian Cueva foi relacionado pelo treinador argentino depois de quatro meses e pode ser uma das novidades da partida..

O duelo entre ‘Jorges’