Flamengo x Palmeiras: os próximos jogos dos times na disputa pelo título do Brasileirão
Separados por três pontos, rivais se enfrentam em confronto direto no dia 21 de novembro, em São Paulo
A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026 promete fortes emoções nas quatro rodadas restantes. Líder da competição com 76 pontos, o Flamengo tenta confirmar a conquista nacional, enquanto o Palmeiras, segundo colocado com 73, mantém viva a esperança de ultrapassar o rival. O momento decisivo dessa corrida está marcado para sábado, 21 de novembro, às 16h30 (de Brasília), quando as equipes se enfrentam no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada.
O Flamengo chega à reta final embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, no Maracanã. Sob o comando de Leonardo Jardim, o Rubro-Negro contou com dois gols de Pedro e um de Samuel Lino para alcançar os 76 pontos. A equipe carioca depende apenas de seus próprios resultados para levantar a taça e terá dois dos quatro compromissos restantes diante de sua torcida.
Do outro lado, o Palmeiras, respondeu à pressão com uma goleada de 6 a 1 sobre o Remo. A equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 73 pontos e segue na perseguição ao Flamengo. Além da disputa pelo título do Brasileirão, o Palmeiras terá pela frente duas decisões importantes. O clube paulista enfrenta o Estudiantes, da Argentina, na final da Copa Libertadores, no dia 28 de novembro, no Uruguai. Já no dia 6 de dezembro, o time comandado por Abel Ferreira disputa o título da Copa do Brasil contra o Grêmio, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Antes do encontro entre os dois candidatos ao título, Flamengo e Palmeiras entram em campo no dia 18 de novembro. O time carioca recebe o Athletico-PR, às 20h30, no Maracanã, enquanto os paulistas enfrentam o Cruzeiro, no mesmo horário, no Mineirão. Os resultados poderão alterar a diferença entre os rivais e aumentar a pressão sobre o confronto direto.
Últimos jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão 2026
Flamengo
- 18/11 (quarta-feira), às 20h30: Flamengo x Athletico-PR — Maracanã
- 21/11 (sábado), às 16h30: Palmeiras x Flamengo — Nubank Parque
- 29/11 (domingo), às 16h: Coritiba x Flamengo — Couto Pereira
- 02/12 (quarta-feira), às 21h30: Flamengo x Chapecoense — Maracanã
Palmeiras
- 18/11 (quarta-feira), às 20h30: Cruzeiro x Palmeiras — Mineirão
- 21/11 (sábado), às 16h30: Palmeiras x Flamengo — Nubank Parque
- 24/11 (terça-feira), às 18h: Chapecoense x Palmeiras — Arena Condá
- 02/12 (quarta-feira), às 21h30: Palmeiras x Coritiba — Nubank Parque