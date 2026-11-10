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Flamengo x Palmeiras: os próximos jogos dos times na disputa pelo título do Brasileirão

Separados por três pontos, rivais se enfrentam em confronto direto no dia 21 de novembro, em São Paulo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 12h12
Dois jogadores de futebol em campo verde, um com camisa listrada preta e vermelha, cabelo loiro, e outro com camisa branca e calção verde, barba, disputam a bola branca e azul. Torcida vermelha ao fundo
Disputa de bola entre Varela e Flaco López no confronto entre Flamengo e Palmeiras no primeiro turno (Wagner Meier/Getty Images)
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A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026 promete fortes emoções nas quatro rodadas restantes. Líder da competição com 76 pontos, o Flamengo tenta confirmar a conquista nacional, enquanto o Palmeiras, segundo colocado com 73, mantém viva a esperança de ultrapassar o rival. O momento decisivo dessa corrida está marcado para sábado, 21 de novembro, às 16h30 (de Brasília), quando as equipes se enfrentam no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada.

O Flamengo chega à reta final embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, no Maracanã. Sob o comando de Leonardo Jardim, o Rubro-Negro contou com dois gols de Pedro e um de Samuel Lino para alcançar os 76 pontos. A equipe carioca depende apenas de seus próprios resultados para levantar a taça e terá dois dos quatro compromissos restantes diante de sua torcida.

Do outro lado, o Palmeiras, respondeu à pressão com uma goleada de 6 a 1 sobre o Remo. A equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 73 pontos e segue na perseguição ao Flamengo. Além da disputa pelo título do Brasileirão, o Palmeiras terá pela frente duas decisões importantes. O clube paulista enfrenta o Estudiantes, da Argentina, na final da Copa Libertadores, no dia 28 de novembro, no Uruguai. Já no dia 6 de dezembro, o time comandado por Abel Ferreira disputa o título da Copa do Brasil contra o Grêmio, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. 

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Antes do encontro entre os dois candidatos ao título, Flamengo e Palmeiras entram em campo no dia 18 de novembro. O time carioca recebe o Athletico-PR, às 20h30, no Maracanã, enquanto os paulistas enfrentam o Cruzeiro, no mesmo horário, no Mineirão. Os resultados poderão alterar a diferença entre os rivais e aumentar a pressão sobre o confronto direto.

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Últimos jogos de Flamengo e Palmeiras no Brasileirão 2026

Flamengo

  • 18/11 (quarta-feira), às 20h30: Flamengo x Athletico-PR — Maracanã
  • 21/11 (sábado), às 16h30: Palmeiras x Flamengo — Nubank Parque
  • 29/11 (domingo), às 16h: Coritiba x Flamengo — Couto Pereira
  • 02/12 (quarta-feira), às 21h30: Flamengo x Chapecoense — Maracanã

Palmeiras

  • 18/11 (quarta-feira), às 20h30: Cruzeiro x Palmeiras — Mineirão
  • 21/11 (sábado), às 16h30: Palmeiras x Flamengo — Nubank Parque
  • 24/11 (terça-feira), às 18h: Chapecoense x Palmeiras — Arena Condá
  • 02/12 (quarta-feira), às 21h30: Palmeiras x Coritiba — Nubank Parque
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