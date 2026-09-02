Flamengo x Mirassol no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Flamengo e Mirassol se enfrentam no Maracanã por jogo atrasado do Brasileirão. O Rubro-Negro, embalado e com Bruno Henrique de volta, busca a vitória para colar na liderança. Já o Mirassol, pressionado e na beira da zona de rebaixamento, tenta quebrar um jejum de vitórias. Um confronto decisivo para ambos os lados!

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Flamengo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo entra em campo embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo e de olho na liderança. Vice-líder com 48 pontos, o time comandado por Leonardo Jardim pode reduzir para apenas um ponto a distância para o Palmeiras em caso de vitória. A equipe carioca também ostenta o melhor ataque do campeonato e deve preservar a espinha dorsal utilizada nas últimas rodadas, embora o treinador tenha dúvidas principalmente pelo lado direito do ataque.

Entre as novidades, Bruno Henrique volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. Carrascal aparece bem cotado para iniciar a partida, enquanto Plata ainda retorna da Rússia. Alex Sandro e Vitão seguem em recuperação de lesões, e os recém-contratados Anthony Valencia e Joaquín Freitas não foram regularizados a tempo para o confronto.

O Mirassol chega ao Maracanã pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento. Com 25 pontos e na 16ª colocação, o time paulista vem de empates contra Santos e Palmeiras e tenta encerrar uma sequência sem vitórias. O técnico Rafael Guanaes terá uma baixa importante no meio de campo: Neto Moura cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Japa deve assumir a vaga, com possibilidade de Gustavo Cazonatti também aparecer entre os titulares para reforçar o setor.

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Onde assistir a partida entre Flamengo e Mirassol hoje?

Flamengo e Mirassol se enfrentam nesta quarta, 2, às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Gustavo Cazonatti, Denilson e Eduardo; Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS);



Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS);



Quarto árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG);



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).