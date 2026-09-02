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Esporte

Flamengo x Mirassol no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 2, em jogo atrasado da quarta rodada do campeonato. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 12h00 | Atualizado em 2 set 2026, 19h02
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 10: General view of the stadium prior the match between Flamengo and Bahia as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on May 10, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Flamengo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo entra em campo embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo e de olho na liderança. Vice-líder com 48 pontos, o time comandado por Leonardo Jardim pode reduzir para apenas um ponto a distância para o Palmeiras em caso de vitória. A equipe carioca também ostenta o melhor ataque do campeonato e deve preservar a espinha dorsal utilizada nas últimas rodadas, embora o treinador tenha dúvidas principalmente pelo lado direito do ataque.

Entre as novidades, Bruno Henrique volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. Carrascal aparece bem cotado para iniciar a partida, enquanto Plata ainda retorna da Rússia. Alex Sandro e Vitão seguem em recuperação de lesões, e os recém-contratados Anthony Valencia e Joaquín Freitas não foram regularizados a tempo para o confronto.

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O Mirassol chega ao Maracanã pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento. Com 25 pontos e na 16ª colocação, o time paulista vem de empates contra Santos e Palmeiras e tenta encerrar uma sequência sem vitórias. O técnico Rafael Guanaes terá uma baixa importante no meio de campo: Neto Moura cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Japa deve assumir a vaga, com possibilidade de Gustavo Cazonatti também aparecer entre os titulares para reforçar o setor.

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Onde assistir a partida entre Flamengo e Mirassol hoje?

Flamengo e Mirassol se enfrentam nesta quarta, 2, às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Gustavo Cazonatti, Denilson e Eduardo; Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
  • Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS);
  • Quarto árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG);
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
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