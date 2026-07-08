Flamengo x Laussane-Sport: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam hoje, 8, em partida válida pelo Troféu do Algarve. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
O Flamengo enfrenta o Lausanne-Sport nesta quarta-feira, 8, às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Algarve, em Portugal. O confronto é válido pelo Troféu do Algarve e faz parte da preparação rubro-negra durante a paralisação das competições brasileiras para a Copa do Mundo de 2026.
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A equipe comandada por Leonardo Jardim chega ao segundo compromisso da intertemporada após empatar por 2 a 2 com o River Plate. Mais do que o resultado, o duelo contra os suíços servirá como laboratório para dar rodagem aos reservas e jovens da base, preservando parte dos jogadores titulares para o amistoso contra o Benfica, no sábado, dia 11.
O Flamengo não conta com Léo Ortiz, que se recupera de lesão, nem com jogadores que disputaram a Copa do Mundo, entre eles Arrascaeta, Varela, De la Cruz, Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo, Lucas Paquetá, Gonzalo Plata e Jorge Carrascal.
O Lausanne-Sport, por sua vez, encerrou a última edição do Campeonato Suíço na nona posição. Sob o comando do esloveno Luka Elsner, contratado em junho, o clube chega embalado por três vitórias nos amistosos de pré-temporada.
Como assistir ao jogo entre Flamengo e Laussane-Sport hoje?
Flamengo e Laussane-Sport vão se enfrentar nesta quarta, 8, às 16h30 (horário de Brasília), em partida válida pelo Torneio de Algarve, em Portugal. A partida terá transmissão da Band, do Sportv, da ge tv e do Premiere.
Prováveis escalações:
Flamengo: Andrew; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Johnny Góes; Evertton Araújo, Saúl e Lorran; Everton Cebolinha, Joshua e Wallace Yan. Técnico: Leonardo Jardim.
Lausanne-Sport: Castella; Soppy, Mouanga, Sow e Poaty; Custódio, Mollet e Roche; Lekoueiry, Butler-Oyedeji e Janneh. Técnico: Luka Elsner.
Odds para Flamengo x Laussane-Sport:
Resultado final
Betano: Flamengo (1.55) – Empate (4.10) – Laussane-Sport (5.40)
Bet365: Flamengo (1.57) – Empate (3.70) – Laussane-Sport (4.75)