Flamengo x Juventude: horário, onde assistir e prováveis escalações

Em duelo válido pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro Série A, Flamengo e Juventude se enfrentam no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O rubro-negro atualmente está na quarta colocação e precisa da vitória para seguir sonhando com o título, já que está com 10 pontos a menos que o líder Botafogo, sendo que ainda tem uma partida a menos.

Já o Juventude briga na parte de baixo da tabela e precisa urgentemente da vitória, pois em caso contrário pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Atualmente o alviverde tem 2 pontos a mais que o Corinthians, primeiro time do Z4.

O Flamengo terá dois desfalques de última hora para a partida. O lateral esquerdo Alex Sandro sentiu um desconforto muscular contra o Corinthians, no último domingo, 20, e não se recuperou ainda. O atacante Carlinhos também deve ser ausência, com uma lesão no adutor direito. Além deles, outros 5 jogadores também estão no departamento médico: De La Cruz, Viña, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Bruno Henrique está suspenso por cartões.

Nota do Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro não está recuperado de um desconforto na posterior da coxa direita apresentado na partida contra o Corinthians. Não será relacionado para enfrentar o Juventude. O atacante Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito. Já iniciou tratamento no DM rubro-negro.

Como assistir ao jogo entre Flamengo e Juventude?

A partida entre Flamengo e Juventude terá transmissão da TV Globo e do Premiere

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h30.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Carlos Alcaraz, Gerson, Arrascaeta; Gabigol, Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luis.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam), Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama, Mandaca (Nenê); Erick Farias (Marcelinho), Edson Carioca, Gilberto. Treinador: Jair Ventura.

Arbitragem:

Árbitro: Bráulio da Silva Machado; Assistentes Thiaggo Americano Labes e Gizeli Casaril