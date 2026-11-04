Flamengo x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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O Flamengo, líder do Brasileirão, enfrenta o Grêmio no Maracanã pela 34ª rodada. Enquanto o Rubro-Negro busca ampliar sua vantagem no topo da tabela, mesmo com desfalques, o Tricolor gaúcho, pressionado pela zona de rebaixamento, tenta manter o embalo de vitórias recentes. Um confronto crucial para ambos na reta final.

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O Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira, 4, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

Comandado pelo português Leonardo Jardim, o Flamengo atravessa um momento positivo na reta final da temporada. A equipe carioca lidera o Brasileirão com 73 pontos, três de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, e pode ampliar a diferença para seis pontos em caso de vitória. O Rubro-Negro chega embalado por uma goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, resultado que reforçou a confiança do elenco na disputa pelo título nacional. Eliminado das demais competições, o clube concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro, buscando manter a regularidade nas últimas rodadas.

Para o confronto diante de sua torcida, Jardim terá desfalques importantes. O atacante Gonzalo Plata cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Lucas Paquetá, Alex Sandro e Danilo seguem afastados por problemas físicos. Em contrapartida, o treinador contará com o retorno do colombiano Jorge Carrascal, que cumpriu suspensão no clássico contra o Vasco. O meia deve assumir uma vaga no setor ofensivo, ao lado de Arrascaeta e Samuel Lino. A equipe também aposta no faro de gol de Pedro, uma das principais referências do ataque rubro-negro, para conquistar mais três pontos na corrida pelo título.

Do outro lado, o Grêmio chega pressionado pela luta contra o rebaixamento, apesar da recuperação recente na temporada. A equipe gaúcha soma 37 pontos e ocupa a 15ª colocação, próxima da zona de rebaixamento. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor conquistou três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O resultado abriu vantagem na disputa por uma vaga na decisão e trouxe confiança ao elenco, que tenta aproveitar o bom momento para pontuar diante do líder do Brasileirão.

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Para o duelo no Maracanã, Renato terá problemas na montagem da equipe. O goleiro Weverton e o atacante Carlos Vinícius estão suspensos, enquanto o lateral Marlon, com uma pancada na panturrilha, também será desfalque. Além deles, Nardoni, Diego Caito, Pavón e Danilo Barbosa seguem afastados por lesões musculares. O treinador ainda pode preservar outros titulares por desgaste físico, de olho na sequência da Copa do Brasil. Gabriel Grando deve assumir a posição no gol, enquanto Martin Braithwaite aparece como principal opção para comandar o ataque.

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Onde assistir?

A partida entre Flamengo e Grêmio terá transmissão exclusiva pelo Premiere. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Emerson Royal); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Wallace e Kannemann; João Pedro, Noriega, Dodi (Villasanti) e Caio Paulista; Tetê (Amuzu), Enamorado e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG);

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP);

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC);

Assistente de VAR: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo (MG).