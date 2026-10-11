Flamengo x Fluminense no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Flamengo e Fluminense entram em campo neste domingo, 11, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 61 pontos, apenas um à frente do Palmeiras, enquanto o Tricolor assumiu a terceira colocação, com 51, depois da goleada sobre o Coritiba.

Para o Flamengo, o clássico chega depois de uma noite frustrante na Vila Belmiro. A equipe de Leonardo Jardim abriu 2 a 0 sobre o Santos, com gols de Danilo e Lucas Paquetá, mas sofreu o empate por 2 a 2 no segundo tempo e viu a vantagem sobre o Palmeiras cair para apenas um ponto. O treinador ainda perdeu Jorginho, expulso durante a partida e suspenso para o Fla-Flu. Arrascaeta segue em recuperação de uma cirurgia no punho, enquanto Léo Ortiz, ausente contra o Santos por ter sido liberado para acompanhar o nascimento da filha, volta a ser opção para o setor defensivo.

O Fluminense atravessa um cenário de confiança renovada. O time de Marcão goleou o Coritiba por 4 a 0 no Maracanã e chegou aos 51 pontos, ultrapassando o Athletico-PR na classificação. Savarino foi o grande nome da noite ao marcar três vezes, enquanto Lucho Acosta completou o placar. O treinador ainda recupera Nonato e Canobbio, que cumpriram suspensão na rodada passada, aumentando as alternativas para o clássico.

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Onde assistir a partida entre Flamengo e Fluminense:

A partida entre Flamengo e Fluminense neste domingo, 11, às 17h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo da TV Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal (Gonzalo Plata), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules (Nonato) e Ganso (Lucho Acosta); Savarino (Canobbio), Kevin Serna (Soteldo) e Hulk. Técnico: Marcão.

Arbitragem:

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ);

VAR: Daniel Nobre Bins (RS);

AVAR: André da Silva Bitencourt (RS).