Flamengo x Estudiantes na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

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O Flamengo enfrenta o Estudiantes nesta quinta-feira, no Maracanã, em jogo decisivo pela semifinal da Libertadores. Após o 0 a 0 na ida, uma vitória simples garante a vaga na final contra o Palmeiras. O Rubro-Negro busca manter sua invencibilidade, enquanto os argentinos tentam surpreender. A partida promete fortes emoções com retornos importantes para ambos os times e a força da torcida carioca.

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O Flamengo recebe o Estudiantes nesta quinta-feira, 22 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores 2026. O confronto definirá o adversário do Palmeiras na decisão continental, marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Após o empate por 0 a 0 na partida de ida, disputada em La Plata, as duas equipes precisam de uma vitória simples para garantir a classificação. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis, sem prorrogação.

O Flamengo chega embalado por uma sequência de 11 partidas sem perder, com oito vitórias e três empates. No último domingo, 18, a equipe comandada por Leonardo Jardim venceu o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e manteve a liderança da competição nacional. Na Libertadores, o Rubro-Negro segue invicto e tenta alcançar sua sexta final continental. Depois de eliminar Cruzeiro e Independiente del Valle nas fases anteriores, o clube carioca aposta na força do Maracanã para confirmar sua presença em mais uma decisão.

Na partida de ida, disputada na última quinta-feira, 15, o Flamengo encontrou dificuldades para superar a marcação argentina. Apesar de controlar parte das ações, a equipe não conseguiu registrar uma finalização no alvo e deixou o gramado com um empate sem gols. O resultado manteve a semifinal completamente aberta, mas garantiu ao Rubro-Negro a possibilidade de decidir a classificação diante de sua torcida. Para o confronto desta quinta-feira, a expectativa é de uma postura mais ofensiva, com maior intensidade na criação de jogadas.

Para a decisão, Leonardo Jardim terá um retorno importante no meio-campo. O volante Jorginho, que cumpriu suspensão na partida de ida, está novamente à disposição e deve reassumir a titularidade. Por outro lado, o treinador continua sem Arrascaeta, que sofreu uma fratura no punho esquerdo durante um compromisso com a seleção uruguaia, e Danilo, que se recupera de fraturas na mandíbula.

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Do outro lado, o Estudiantes desembarca no Rio de Janeiro pressionado pelos resultados recentes. Depois de conquistar a liderança do Grupo A do Torneio Apertura, a equipe comandada por Alexander Medina perdeu rendimento no segundo semestre e ocupa a décima colocação do Clausura argentino. Desde a classificação sobre o Corinthians nas quartas de final da Libertadores, os argentinos conquistaram apenas uma vitória, além de quatro derrotas e dois empates. No último domingo, 18, o time perdeu para o San Lorenzo por 2 a 1, em partida na qual os principais titulares foram preservados.

Para tentar surpreender o Flamengo, Medina contará com reforços importantes no sistema defensivo. Os zagueiros Tomás Palacios e Leandro González Pirez retornam após cumprirem suspensão, enquanto Marcos Rojo, contratado para a reta final da temporada, teve sua inscrição autorizada pelo Tribunal Arbitral do Esporte e poderá atuar. O volante Gabriel Neves, lesionado, continua fora. No ataque, a equipe aposta na experiência de Guido Carrillo e na movimentação de Tiago Palacios para explorar eventuais espaços deixados pela defesa brasileira.

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Onde assistir à partida entre Flamengo e Estudiantes:

A partida entre Flamengo e Estudiantes nesta quinta-feira, 22, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão fechada, e pela plataforma de streaming Disney+.

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Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Plata); Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

Estudiantes: Muslera; Mancuso, Leandro González Pirez, Marcos Rojo (Funes Mori) e Tomás Palacios; Piovi, Castro e Rodríguez; Tiago Palacios, Carrillo e Correa (Burgos). Técnico: Alexander Medina.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguai);

Assistentes: Nicolás Tarán (Uruguai) e Carlos Barreiro (Uruguai);

Árbitro de vídeo (VAR): Antonio García (Uruguai);

Assistente de vídeo (AVAR 1): Santiago Fernández (Uruguai);

Assistente de vídeo (AVAR 2): Leodán González (Uruguai).