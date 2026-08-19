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Flamengo x Cruzeiro na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 19, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 12h40 | Atualizado em 19 ago 2026, 18h45
Flamengo
Estádio do Maracanã, no Rio (Buda Mendes/Getty Images)
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Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O confronto está completamente aberto depois do empate por 1 a 1 no Mineirão. Quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Flamengo chega à decisão embalado pela goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo utilizando uma equipe modificada, o Rubro-Negro mostrou força ofensiva e reduziu para três pontos a distância para o líder Palmeiras, ainda com um jogo a menos. Na Libertadores, o time de Leonardo Jardim tenta usar o mando de campo a seu favor depois de ter feito a melhor campanha da fase de grupos e garantido o direito de decidir a eliminatória no Maracanã.

Leonardo Jardim deve utilizar praticamente toda a formação principal depois de preservar jogadores no fim de semana. Emerson Royal, Léo Ortiz, Jorginho, Arrascaeta e Samuel Lino são alguns dos nomes cotados para voltar ao time titular. Vitão, Alex Sandro e De la Cruz seguem entre as baixas por problemas físicos.

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O Cruzeiro também chega ao Maracanã em bom momento. A equipe de Artur Jorge está há seis partidas sem perder, com quatro vitórias e dois empates, e vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, mesmo com diversos titulares preservados pensando justamente na Libertadores. Para esta quarta-feira, a Raposa deve ter os retornos de nomes como Gerson, Matheus Pereira, Arroyo e Fagner. A principal ausência é Matheus Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

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Onde assistir a partida entre Flamengo e Cruzeiro?

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão da TV Globo, ge tv e Paramount+.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim. 

Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Villalba); Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge. 

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Arbitragem:

  • Árbitro: Gustavo Tejera (URU);
  • Árbitros assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Horacio Ferreiro (URU);
  • Quarto árbitro: José Burgos (URU);
  • VAR: Andrés Cunha (URU);
  • AVAR: Jonathan Fuentes (URU).
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