Flamengo x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Rivais cariocas se enfrentam neste domingo, 30, no Maracanã, pela 25ª rodada. Saiba como assistir ao vivo
Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo vem de uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, no último sábado, resultado que aumentou a distância do Rubro-Negro para o líder Palmeiras para seis pontos. Pedro abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Keny Arroyo empatou na etapa final, e Matheus Pereira marcou o gol da virada aos 49 minutos. O resultado interrompeu o embalo rubro-negro no Brasileirão e reforçou a necessidade da equipe de transformar o volume ofensivo em gols.
A derrota em Belo Horizonte veio poucos dias depois da equipe ter derrotado o próprio Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã e confirmado a classificação para as quartas de final da Libertadores.
Leonardo Jardim deve manter a estrutura ofensiva utilizada nas últimas partidas, com Lucas Paquetá e Arrascaeta juntos no meio-campo, além de Pedro como referência no ataque.
O Botafogo atravessa um momento mais turbulento. Na última segunda-feira, o Alvinegro perdeu por 3 a 2 para o Athletico-PR, no Nilton Santos. O time paranaense abriu 2 a 0 ainda nos primeiros 12 minutos e ampliou na segunda etapa. Santi Rodríguez marcou duas vezes no fim e ensaiou uma reação, mas o empate não veio. A derrota aumentou a pressão sobre uma equipe que ainda tenta se reorganizar após a demissão do técnico Franclim Carvalho.
Poucos dias antes, o Botafogo havia vencido o Cienciano por 1 a 0, também no Nilton Santos, mas acabou eliminado da Copa Sul-Americana por causa da goleada por 6 a 1 sofrida no jogo de ida, no Peru. Fora também da Copa do Brasil, o clube passa a ter o Campeonato Brasileiro como única competição até o fim da temporada.
O comando da equipe seguirá com Rodrigo Bellão, que estava na equipe sub20 do clube. O técnico assumiu interinamente depois da saída de Franclim Carvalho e foi mantido pela diretoria para os confrontos contra Flamengo e Palmeiras.
Arthur Cabral, que cumpriu suspensão contra o Athletico-PR, volta a ficar disponível no ataque alvinegro. Santi Rodríguez também ganhou força depois dos dois gols marcados na rodada passada. Alex Telles, Álvaro Montoro e Danilo Pereira são outras peças importantes na tentativa de surpreender o rival no Maracanã.
Onde assistir à partida entre Flamengo e Botafogo?
Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo, da ge TV e do Premiere.
Prováveis escalações
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Medina, Santi Rodríguez e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.
Arbitragem:
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);
- Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
- AVAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA);
- AVAR 2: Adriano Milczvski (PR).