Flamengo x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Flamengo e Botafogo se encontram neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro vem de derrota e busca diminuir a distância para o líder, enquanto o Alvinegro, em fase turbulenta e com técnico interino, tenta a reabilitação. Um clássico de muitas expectativas.

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Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo vem de uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, no último sábado, resultado que aumentou a distância do Rubro-Negro para o líder Palmeiras para seis pontos. Pedro abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Keny Arroyo empatou na etapa final, e Matheus Pereira marcou o gol da virada aos 49 minutos. O resultado interrompeu o embalo rubro-negro no Brasileirão e reforçou a necessidade da equipe de transformar o volume ofensivo em gols.

A derrota em Belo Horizonte veio poucos dias depois da equipe ter derrotado o próprio Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã e confirmado a classificação para as quartas de final da Libertadores.

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Leonardo Jardim deve manter a estrutura ofensiva utilizada nas últimas partidas, com Lucas Paquetá e Arrascaeta juntos no meio-campo, além de Pedro como referência no ataque.

O Botafogo atravessa um momento mais turbulento. Na última segunda-feira, o Alvinegro perdeu por 3 a 2 para o Athletico-PR, no Nilton Santos. O time paranaense abriu 2 a 0 ainda nos primeiros 12 minutos e ampliou na segunda etapa. Santi Rodríguez marcou duas vezes no fim e ensaiou uma reação, mas o empate não veio. A derrota aumentou a pressão sobre uma equipe que ainda tenta se reorganizar após a demissão do técnico Franclim Carvalho.

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Poucos dias antes, o Botafogo havia vencido o Cienciano por 1 a 0, também no Nilton Santos, mas acabou eliminado da Copa Sul-Americana por causa da goleada por 6 a 1 sofrida no jogo de ida, no Peru. Fora também da Copa do Brasil, o clube passa a ter o Campeonato Brasileiro como única competição até o fim da temporada.

O comando da equipe seguirá com Rodrigo Bellão, que estava na equipe sub20 do clube. O técnico assumiu interinamente depois da saída de Franclim Carvalho e foi mantido pela diretoria para os confrontos contra Flamengo e Palmeiras.

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Arthur Cabral, que cumpriu suspensão contra o Athletico-PR, volta a ficar disponível no ataque alvinegro. Santi Rodríguez também ganhou força depois dos dois gols marcados na rodada passada. Alex Telles, Álvaro Montoro e Danilo Pereira são outras peças importantes na tentativa de surpreender o rival no Maracanã.

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Onde assistir à partida entre Flamengo e Botafogo?

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo, da ge TV e do Premiere.

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Medina, Santi Rodríguez e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);

Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);

VAR: Daniel Nobre Bins (RS);

AVAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA);

AVAR 2: Adriano Milczvski (PR).