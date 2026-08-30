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Esporte

Flamengo x Botafogo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Rivais cariocas se enfrentam neste domingo, 30, no Maracanã, pela 25ª rodada. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 30 ago 2026, 14h35
O Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro: dupla de times cariocas à frente de sua administração
Estádio do Maracanã, no Rio, vai ser o palco do clássico entre Flamengo e Botafogo (Estádio do Maracanã/Divulgação)
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Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo vem de uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, no último sábado, resultado que aumentou a distância do Rubro-Negro para o líder Palmeiras para seis pontos. Pedro abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas Keny Arroyo empatou na etapa final, e Matheus Pereira marcou o gol da virada aos 49 minutos. O resultado interrompeu o embalo rubro-negro no Brasileirão e reforçou a necessidade da equipe de transformar o volume ofensivo em gols.

A derrota em Belo Horizonte veio poucos dias depois da equipe ter derrotado o próprio Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã e confirmado a classificação para as quartas de final da Libertadores. 

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Leonardo Jardim deve manter a estrutura ofensiva utilizada nas últimas partidas, com Lucas Paquetá e Arrascaeta juntos no meio-campo, além de Pedro como referência no ataque. 

O Botafogo atravessa um momento mais turbulento. Na última segunda-feira, o Alvinegro perdeu por 3 a 2 para o Athletico-PR, no Nilton Santos. O time paranaense abriu 2 a 0 ainda nos primeiros 12 minutos e ampliou na segunda etapa. Santi Rodríguez marcou duas vezes no fim e ensaiou uma reação, mas o empate não veio. A derrota aumentou a pressão sobre uma equipe que ainda tenta se reorganizar após a demissão do técnico Franclim Carvalho.

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Poucos dias antes, o Botafogo havia vencido o Cienciano por 1 a 0, também no Nilton Santos, mas acabou eliminado da Copa Sul-Americana por causa da goleada por 6 a 1 sofrida no jogo de ida, no Peru. Fora também da Copa do Brasil, o clube passa a ter o Campeonato Brasileiro como única competição até o fim da temporada.

O comando da equipe seguirá com Rodrigo Bellão, que estava na equipe sub20 do clube. O técnico assumiu interinamente depois da saída de Franclim Carvalho e foi mantido pela diretoria para os confrontos contra Flamengo e Palmeiras. 

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Arthur Cabral, que cumpriu suspensão contra o Athletico-PR, volta a ficar disponível no ataque alvinegro. Santi Rodríguez também ganhou força depois dos dois gols marcados na rodada passada. Alex Telles, Álvaro Montoro e Danilo Pereira são outras peças importantes na tentativa de surpreender o rival no Maracanã.

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Onde assistir à partida entre Flamengo e Botafogo?

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 30, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo, da ge TV e do Premiere.

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Botafogo: Gabriel Batista; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Danilo, Medina, Santi Rodríguez e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão.

Arbitragem:

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);
  • Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS);
  • VAR: Daniel Nobre Bins (RS);
  • AVAR: Antonio Adriano de Oliveira (MA);
  • AVAR 2: Adriano Milczvski (PR).
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