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Esporte

Flamengo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 26, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 15h20 | Atualizado em 26 out 2026, 16h39
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 10: General view of the stadium prior the match between Flamengo and Bahia as part of Brasileirao 2025 at Maracana Stadium on May 10, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Flamengo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Flamengo recebe o Atlético-MG nesta segunda-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo chega pressionado após uma semana de frustrações. Na última quinta-feira, 22, a equipe comandada por Leonardo Jardim foi eliminada pelo Estudiantes, da Argentina, na semifinal da Libertadores, depois de empatar sem gols no Maracanã e perder por 3 a 2 nos pênaltis. O resultado deixou o Campeonato Brasileiro como a principal oportunidade de título na temporada. Com 67 pontos, o clube carioca ocupa a segunda colocação, dois atrás do Palmeiras, que assumiu a liderança após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0. 

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Do outro lado, o Atlético-MG atravessa um momento de maior estabilidade. Sob o comando do argentino Eduardo Domínguez, o clube mineiro garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana e acumula seis partidas de invencibilidade no Brasileirão, com quatro vitórias e dois empates. Na sexta colocação, com 50 pontos, o Galo pode ultrapassar o Fluminense e entrar no G-5 em caso de vitória. 

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No primeiro turno, o Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, com dois gols de Pedro e outros de Gonzalo Plata e Arrascaeta. Agora, além da disputa por pontos, os mineiros buscam uma resposta à derrota sofrida em Belo Horizonte.

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Onde assistir a Flamengo x Atlético-MG ao vivo?

A partida entre Flamengo e Atlético-MG, nesta segunda-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho e Carrascal; Gonzalo Plata (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

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Atlético-MG: Gabriel Delfim; Alan Franco (Natanael), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Alan Minda. Técnico: Eduardo Domínguez.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro principal: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
  • Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS);
  • Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);
  • AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS);
  • AVAR 2: Anderson da Silveira Farias (RS).
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