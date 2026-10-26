Flamengo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no Maracanã pela 32ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, pressionado após eliminação na Libertadores, busca se manter na cola do líder Palmeiras. Já o Galo, em boa fase e invicto há seis jogos, mira o G-5 e a revanche da goleada sofrida no primeiro turno. Um confronto decisivo para as ambições de ambos.

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O Flamengo recebe o Atlético-MG nesta segunda-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo chega pressionado após uma semana de frustrações. Na última quinta-feira, 22, a equipe comandada por Leonardo Jardim foi eliminada pelo Estudiantes, da Argentina, na semifinal da Libertadores, depois de empatar sem gols no Maracanã e perder por 3 a 2 nos pênaltis. O resultado deixou o Campeonato Brasileiro como a principal oportunidade de título na temporada. Com 67 pontos, o clube carioca ocupa a segunda colocação, dois atrás do Palmeiras, que assumiu a liderança após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0.

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Do outro lado, o Atlético-MG atravessa um momento de maior estabilidade. Sob o comando do argentino Eduardo Domínguez, o clube mineiro garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana e acumula seis partidas de invencibilidade no Brasileirão, com quatro vitórias e dois empates. Na sexta colocação, com 50 pontos, o Galo pode ultrapassar o Fluminense e entrar no G-5 em caso de vitória.

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No primeiro turno, o Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, com dois gols de Pedro e outros de Gonzalo Plata e Arrascaeta. Agora, além da disputa por pontos, os mineiros buscam uma resposta à derrota sofrida em Belo Horizonte.

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Onde assistir a Flamengo x Atlético-MG ao vivo?

A partida entre Flamengo e Atlético-MG, nesta segunda-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Premiere.

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho e Carrascal; Gonzalo Plata (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

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Atlético-MG: Gabriel Delfim; Alan Franco (Natanael), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Alan Minda. Técnico: Eduardo Domínguez. Equipe de arbitragem: Árbitro principal: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS);

Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS); Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);

Paulo Roberto Alves Junior (PR); VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);

Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC); AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS);

Andre da Silva Bitencourt (RS); AVAR 2: Anderson da Silveira Farias (RS). Continua após a publicidade