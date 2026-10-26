Flamengo x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 26, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 32ª rodada do campeonato. Saiba como assistir
O Flamengo recebe o Atlético-MG nesta segunda-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo chega pressionado após uma semana de frustrações. Na última quinta-feira, 22, a equipe comandada por Leonardo Jardim foi eliminada pelo Estudiantes, da Argentina, na semifinal da Libertadores, depois de empatar sem gols no Maracanã e perder por 3 a 2 nos pênaltis. O resultado deixou o Campeonato Brasileiro como a principal oportunidade de título na temporada. Com 67 pontos, o clube carioca ocupa a segunda colocação, dois atrás do Palmeiras, que assumiu a liderança após vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0.
Do outro lado, o Atlético-MG atravessa um momento de maior estabilidade. Sob o comando do argentino Eduardo Domínguez, o clube mineiro garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana e acumula seis partidas de invencibilidade no Brasileirão, com quatro vitórias e dois empates. Na sexta colocação, com 50 pontos, o Galo pode ultrapassar o Fluminense e entrar no G-5 em caso de vitória.
No primeiro turno, o Flamengo goleou o Atlético-MG por 4 a 0, na Arena MRV, com dois gols de Pedro e outros de Gonzalo Plata e Arrascaeta. Agora, além da disputa por pontos, os mineiros buscam uma resposta à derrota sofrida em Belo Horizonte.
Onde assistir a Flamengo x Atlético-MG ao vivo?
A partida entre Flamengo e Atlético-MG, nesta segunda-feira, 26, às 20h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo sportv e pelo Premiere.
Prováveis escalações:
Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Jorginho e Carrascal; Gonzalo Plata (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro principal: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
- Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS);
- Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
- VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);
- AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS);
- AVAR 2: Anderson da Silveira Farias (RS).