Flamengo vira sobre o Atlético-GO e faz 2 a 1

O Flamengo demorou, mas voltou a vencer neste domingo, ao bater de virada por 2 a 1 o Atlético-GO, em Goiânia. O resultado acabou com o jejum e fez a equipe se afastar da zona de rebaixamento.O Atlético segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Cléber Santana foi bem e marcou o primeiro gol dos cariocas em sua estreia com a camisa do Flamengo.

O jogo foi muito movimentado, com muitos erros das duas equipes. O Atlético-GO abriu o placar com Joílson, no começo do primeiro tempo, mas viu o Flamengo empatar ainda na etapa inicial com Cléber Santana. Já no segundo tempo, os donos da casa foram melhores durante boa parte do tempo, mas foram os cariocas que fizeram o segundo gol, com Liédson. O atacante Vagner Love ainda desperdiçou um pênalti e uma chance clara ao tocar no travessão um cruzamento quase em cima da linha.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Fluminense, no domingo, no Engenhão. Antes disso, na quarta-feira, os cariocas vão ter o duelo contra o Atlético-MG, em jogo que foi adiado, também no Rio de Janeiro. Já o Atlético-GO vai entrar em campo no sábado para encarar o Náutico, em Recife, no final de semana.

(Com agência Gazeta Press)