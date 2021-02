Flamengo vence Internacional e depende somente de si para ser campeão

O Flamengo bateu o Internacional no Maracanã por 2 x 1 e agora depende só de si para conquistar o Campeonato Brasileiro 2020. Se vencer o São Paulo Futebol Clube quinta-feira, 25, no Morumbi, no jogo que será realizado às 21h30, o Flamengo conquistará seu sétimo título deste torneio, cuja primeira edição foi em 1971, e que atualmente tem o Corinthians como maior campeão com sete conquistas. Para tirar o título do Flamengo, o Inter precisa ganhar do Corinthians em jogo no Beira-Rio, no mesmo dia e mesmo horário do jogo no Morumbi, e torcer para que o São Paulo vença ou pelo menos arranque um empate do Flamengo. No caso de um empate entre São Paulo e Flamengo, o Inter, vencendo o Corinthians, igualaria o time carioca em números de pontos (72) e levaria o título por ter maior saldo de gols.

Quis o destino que a decisão ficasse para a última rodada e, ainda por cima, com um destaque especial: o Flamengo é treinado por Rogério Ceni, ex-goleiro ídolo do São Paulo, que, como treinador, jamais venceu seu ex-clube do coração. Na verdade, os três últimos confrontos do time rubro-negro com o tricolor paulista terminaram com vitória são-paulina – um jogo pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil (estes com Ceni no comando). O retrospecto do São Paulo contra o Flamengo dá esperanças ao Internacional, que precisa fazer sua parte vencendo o Corinthians, que viu derreterem suas chances de classificação para a Libertadores da América 2021 no empate em zero a zero com o Vasco da Gama.

Falando em Vasco, o time carioca está virtualmente rebaixado para a segunda divisão e deve se juntar a outro time do Rio de Janeiro, o Botafogo, que já está na série B do Brasileirão. Para escapar da sina (já foi rebaixado três vezes), o Vasco terá que vencer seu adversário, o Goiás, também na quinta-feira, torcer pela derrota do Fortaleza e ainda tirar uma diferença de 12 gols no saldo. Ou seja, o time vascaíno precisaria vencer o Goiás por uma goleada e ainda torcer para que o Fortaleza fosse goleado pelo Fluminense, algo praticamente impossível.

A última rodada do Campeonato Brasileiro tem todos os elementos para ser uma das mais emocionantes dos últimos tempos, com todos os olhos voltados para o Beira-Rio e, especialmente, para o Morumbi.