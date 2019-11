Flamengo reabre venda de ingressos para final da Copa Libertadores

O Flamengo reabriu nesta terça-feira, 12, a venda de ingressos para o jogo contra o River Plate, pela final a Copa Libertadores.O jogo ocorre no dia 23 de novembro, em Lima, no Peru. Apenas os sócios-torcedores poderão garantir vaga no Setor Sul do estádio Monumental “U”, destinado à torcida do time brasileiro.

A nova distribuição dos bilhetes será feita a partir de horários pré-definidos pelo clube em seu site, que dá prioridade de compra a assinantes dos planos mais caros de sócio-torcedor. As categorias mais populares também têm hora específica para obter as entradas, mas está sujeita a um possível esgotamento. Os sócios que já haviam adquirido os ingressos para a final, a princípio marcada em Santiago, no Chile, poderão reutilizar seus códigos e não terão prejuízos. Devido a alteração do local da decisão, mais ingressos foram colocados à venda ao público geral na Conmebol — o estádio Nacional do Chile tinha capacidade de 47 000 pessoas, enquanto o Monumental “U” pode receber até 53 000.

O valor do ingresso para a final é de 340 reais, mas o alto custo da viagem até Lima é um dos maiores empecilhos para o torcedor, que desembolsará no mínimo 13 000 reais em um voo para a cidade peruana, segundo levantamento feito por VEJA. Para atender ao máximo de torcedores possíveis, o Flamengo disponibilizou, nesta terça, pouco mais de 50 000 ingressos para sua Fan Fest, que será realizada no Maracanã, com shows e telão com transmissão ao vivo da partida. O valor das entradas variam entre 30 e 600 reais, de acordo com o site do time.

A Conmebol anunciou nesta terça a comissão de arbitragem responsável por dirigir o confronto entre Flamengo e River. O trio chileno de árbitros, formado por Roberto Tobar, Claudio Rios e Christian Schiemann, é o mesmo que apitou a final da Copa América deste ano, entre Brasil e Peru, quando o Tobar expulsou o atacante Gabriel Jesus e marcou duas penalidades que só foram confirmadas após consultar o Árbitro de Vídeo (VAR).