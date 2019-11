Flamengo pode ser campeão brasileiro no próximo final de semana

Neste domingo, o Flamengo viveu mais uma rodada perfeita e encaminhou ainda mais o título brasileiro. O time comandado por Jorge Jesus pode confirmar a conquista no próximo final de semana, quando ‘folga’ na competição para a disputa da decisão da Copa Libertadores.

Com a vitória para cima do Grêmio e o empate do Palmeiras com o Bahia, o Rubro-Negro torcerá por um simples tropeço do rival, que enfrenta justamente o Tricolor Gaúcho no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, para comemorar o heptacampeonato nacional.

Se vencer todos os seus jogos que restam na competição, o Palmeiras chegará aos 83 pontos e seguirá com chances de título. Um simples empate na série dará o troféu ao Rubro-Negro, uma vez o time paulista até conseguiria empatar na pontuação, mas não alcançaria as 25 vitórias cariocas.

Caso o tropeço palmeirense aconteça na próxima rodada, o Flamengo pode celebrar duas conquistas em um final de semana: a Libertadores diante do River Plate, no sábado (23), e o Brasileirão, no domingo (24).

O Rubro-Negro é dono de 81 pontos, 13 a mais que o vice-líder Palmeiras. O próximo compromisso do Mengão na competição nacional está programado para o dia 27 de novembro, ás 21h30 (de Brasília), contra o Ceará, no Maracanã.