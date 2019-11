Flamengo pode ser campeão brasileiro antes da final da Libertadores

Everton Ribeiro afirmou no final de outubro que o objetivo do Flamengo era ser “campeão logo” do Campeonato Brasileiro para poder pensar na decisão da Copa Libertadores da América. O sonho do capitão do time de garantir a taça nacional antes da final contra o River Plate, no próximo dia 23, pode se tornar realidade. A equipe pode conquistar o título já no próximo final de semana.

A própria decisão da Libertadores é a responsável por dar ao Flamengo condições matemáticas de ser campeão daqui sete dias. O clássico contra o Vasco no Maracanã, válido pela 34ª rodada, foi antecipado para a quarta-feira, 13, e será o único jogo do Brasileirão no meio da semana.

Se o líder do campeonato superar o rival e vencer o Grêmio no domingo, em Porto Alegre, fica com a taça caso o Palmeiras não vença o Bahia, em Salvador, no mesmo dia. As duas partidas estão marcadas para as 16h (horário de Brasília).

Caso o cenário ideal para o Flamengo aconteça, a equipe dirigida por Jorge Jesus chegaria aos 83 pontos e abriria pelo menos 15 do Palmeiras, mas com sete vitórias a mais restando cinco partidas para os paulistas – mesmo que perdesse os últimos jogos e o adversário vencesse todos, ainda estaria na frente pelo primeiro critério de desempate, o número de vitórias.