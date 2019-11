Flamengo pode comemorar Brasileirão durante a festa da Libertadores

O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro na manhã deste domingo para comemorar o título da Copa Libertadores da América junto com a torcida. No dia da festa rubro-negra por conquistar a principal competição da América após 38 anos, o clube pode levantar outra taça – mesmo sem jogar. A equipe será campeã do Campeonato Brasileiro se o Palmeiras não vencer o Grêmio às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque. A partida terá transmissão pela TV Globo para todo o Brasil.

O líder do Brasileirão tem 81 pontos conquistados em 34 rodadas – já atuou contra o Vasco há 11 dias, no empate por 4 a 4 no Maracanã. O Palmeiras está com 68 e, em caso de derrota para os gaúchos, ficará 13 pontos atrás com apenas 12 pontos para ser disputados até o final da competição.

Mesmo se o time paulista empatar e diminuir a diferença para 12, não poderá mais alcançar o Flamengo pelos critérios de desempate. O Palmeiras tem 19 vitórias contra 25 do rival e não teria como alcançar no quesito faltando apenas quatro rodadas para o fim.

A festa flamenguista começará às 10h na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, com desfile do elenco em carro aberto. Resta saber se a comemoração ainda estará acontecendo oito horas depois, quando terminará a partida entre Palmeiras e Grêmio.