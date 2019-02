Flamengo ignora crise, ganha e garante classificação

Por Leonardo Maia

Rio – As turbulências que agitam o Flamengo desde o início do ano chegaram ao ápice na tarde desta quarta-feira, horas antes de o time entrar em campo para o jogo que definiria o futuro de sua temporada, contra o Real Potosí, no Engenhão. Surgiram rumores de que a diretoria já teria contratado, antes mesmo da partida, o técnico Joel Santana para substituir Vanderlei Luxemburgo. Mesmo assim, o time superou a crise interna e conseguiu vencer o rival boliviano por 2 a 0, garantindo sua presença na Libertadores.

Como tinha perdido por 2 a 1 para o Real Potosí, na semana passada, na Bolívia, o Flamengo precisava ganhar nesta quarta-feira para avançar na fase preliminar da Libertadores. Mas a suada vitória flamenguista acabou acontecendo, sob o comando de Ronaldinho Gaúcho, autor do segundo gol já nos acréscimos. Assim, o time carioca garantiu a vaga no Grupo 2 da competição continental, no qual irá enfrentar Olímpia (Paraguai), Lanús (Argentina) e Emelec (Equador).

“Só espero que possamos nos preparar melhor para a fase de grupos”, comentou o atacante Deivid, que foi saudado por um misto de vaias e aplausos ao deixar o gramado no segundo tempo. Ele, inclusive, entrou em campo pressionado por ter entrado na Justiça para receber cerca de R$ 6 milhões em dívidas do Flamengo.

O primeiro minuto do jogo no Engenhão indicou o que seriam os 89 restantes. O Flamengo jogando no ataque, enquanto o Real Potosí ficava na defesa na esperança de suportar a pressão incessante. Duas chances consecutivas deram a impressão de que o gol flamenguista viria a qualquer momento.

Aos 10 minutos, Ronaldinho Gaúcho deu um passe espetacular para Leonardo Moura, que cruzou para Deivid, mas ele chegou um milésimo de segundo atrasado. Um minutos depois, o mesmo lateral-direito cruzou para Ronaldinho Gaúcho, que cabeceou desequilibrado e perdeu a chance.

Depois de duas boas chances com o meia argentino Bottinelli, Ronaldinho Gaúcho cruzou na cabeça de Leonardo Moura, que resvalou e abriu o placar para o Flamengo aos 39 minutos. Aquela vitória parcial de 1 a 0 já garantia a classificação flamenguista, mas qualquer gol boliviano seria fatal.

Mais cauteloso e sem o mesmo ímpeto, o Flamengo foi dando campo ao adversário no segundo tempo. Uma equipe mais qualificada criaria problemas, mas o Real Potosí mostrou que não tem muitos recursos técnicos.

Sentindo que seu time perdia o controle do jogo, Luxemburgo lançou Muralha e Camacho no meio-de-campo. Mesmo assim, o Real Potosí quase empatou em cabeçada de Brites, que passou perto. Na sequência, Centurión foi expulso, deixando o time boliviano com um jogador a menos a partir dos 33. Depois disso, Ronaldinho Gaúcho acabou marcando o segundo gol, já aos 48, e garantiu a presença flamenguista na Libertadores.

FICHA TÉCNICA:

Flamengo 2 x 0 Real Potosí

Flamengo – Felipe; Leonardo Moura, Welinton, David Braz e Junior Cesar; Willians, Luiz Antônio, Renato (Muralha) e Bottinelli (Camacho); Ronaldinho Gaúcho e Deivid (Negueba). Técnico – Vanderlei Luxemburgo.

Real Potosí – Lapczyk; Jiménez, Alarcón, Centurión e Rivero; Sejas, Michelena (Tudor), Ortiz (Angola) e Ovando (Pol); Yecerotte e Brites. Técnico – Victor Zwenger.

Gols – Leonardo Moura, aos 39 do primeiro tempo; Ronaldinho Gaúcho, aos 48 minutos do segundo tempo.

Árbitro – Victor Rivera (PER).

Cartão amarelo – Leonardo Moura, Renato, Willians, Centurión, Alarcón e Yecerotte.

Cartão vermelho – Centurión.

Renda – R$ 963.580,00.

Público – 32.004 pagantes.

Local – Estádio Engenhão, no Rio.