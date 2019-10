Flamengo: Filipe Luís e Arrascaeta sofrem lesões no joelho

O Flamengo informou nesta quinta-feira, 3, um dia depois do empate em 1 a 1 com o Grêmio, pela semifinal da Copa Libertadores, que o lateral-esquerdo Filipe Luís e o meia Giorgian de Arrascaeta sofreram lesões durante a partida em Porto Alegre. O caso do uruguaio é o mais grave e exigirá procedimento cirúrgico.

Arrascaeta sofreu lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho esquerdo e precisará passar por artroscopia nos próximos dias, informou o Flamengo. Já Filipe Luís lesionou o ligamento colateral lateral do joelho esquerdo e fará um tratamento convencional, com fisioterapia.

— Flamengo (@Flamengo) October 3, 2019

O Flamengo não estabeleceu uma previsão para o retornos dos atletas, mas Arrascaeta dificilmente estará em campo no jogo de volta contra o Grêmio, marcado para 23 de outubro, no Maracanã, já que artroscopias costumam exigir cerca de um mês de recuperação.

Filipe Luís tem mais chances de atuar, mas é desfalque certo para os próximos compromissos no Brasileirão. Líder do Brasileirão, o time encara a lanterna Chapecoense, na Arena Condá, no próximo domingo 6. O meia Gérson, que também deixou o jogo contra o Grêmio com dores, não teve nenhuma lesão detectada e não preocupa.