Flamengo ‘escapa’ da convocação de Tite, mas perde Arrascaeta para Uruguai

Se a convocação feita pelo técnico Tite nesta sexta-feira 25 trouxe alívio a diretoria do Flamengo, o mesmo não pode ser dito sobre a lista divulgada por Óscar Tabárez. O clube carioca não conseguiu evitar a chamada do meia Giorgian De Arrascaeta para a seleção uruguaia, que jogará no dia 15 de novembro contra a Hungria, em Budapeste, e no dia 19, ainda sem adversário e local definido. O rubro-negro não queria perder seus principais jogadores nos jogos decisivos do Campeonato Brasileiro, nem ter a preparação para final da Copa Libertadores atrapalhada pelas chamadas “datas Fifa”.

O Flamengo não terá Arrascaeta, jogador fundamental da equipe, no jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 17 de novembro, e no clássico contra o Vasco, que terá data alterada por coincidir com o final de semana da final da Libertadores, quando o time rubro-negro enfrentará o River Plate. Segundo o planejamento do clube, a delegação viajará para Santiago, sede da decisão, no dia 19, data do segundo amistoso da seleção uruguaia. Se atuar nessa partida, aliás, o meia terá menos de quatro dias para se recuperar.

Arrascaeta passou recentemente por uma artroscopia no joelho e sequer jogou os 90 minutos na goleada contra o Grêmio, por 5 a 0, no segundo jogo da semifinal da Libertadores, no Maracanã. Ao lado de Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol, o meia é uma das principais armas ofensivas do Flamengo. Ele soma 11 gols e 10 assistências em 24 partidas no Brasileirão e Libertadores.

O Flamengo enfrenta o River Plate no dia 23 de novembro, no estádio Nacional, em Santiago, no Chile. A equipe brasileira tentará levantar sua segunda taça da Libertadores, depois de quase 40 anos da última – e única – final, em 1981, quando os rubro-negros derrotaram o Cobreloa por 2 a 1.