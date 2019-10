Flamengo encara Atlético-MG e pode ampliar vantagem; como assistir

O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro com 52 pontos, recebe o Atlético-MG nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada. O clube carioca, que não perde há dez jogos na competição, tem a chance de abrir oito pontos de vantagem na ponta, depois da derrota do Palmeiras para o Santos – agora, ambos dividem a vice-liderança com 47 pontos. O jogo terá transmissão exclusiva em TV fechada pelo canal Premiere.

Se no Flamengo a situação é ótima, o Atlético vive momento oposto. Apesar do empate por 1 a 1 arrancado com o Palmeiras em São Paulo, o time mineiro está em declínio, com 31 pontos, na 11ª colocação.

O Flamengo segue com desfalques importantes. O zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabriel Barbosa estão servindo a seleção brasileira em amistosos internacionais. O técnico Jorge Jesus também não pode contar com o lateral-esquerdo Filipe Luís e com o meia uruguaio De Arrascaeta, ambos se recuperando de lesão no joelho.

“Existe um desgaste e sabemos que precisamos superar isso. Mas estamos dando o nosso melhor em campo, projetando cada partida como uma verdadeira decisão, pois de fato é. Contra o Atlético Mineiro vamos nos comportar da mesma maneira”, afirmou o atacante Bruno Henrique.

No Atlético-MG, o zagueiro Réver, com um desconforto na panturrilha esquerda, é desfalque. Assim, Igor Rabello, Maidana e Léo Silva seguem formando o trio de zagueiros.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), e o Atlético venceu por 2 a 1. Naquela ocasião, Cazares e Chará anotaram os gols do Galo, com Bruno Henrique descontando para os cariocas.

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Thuler, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson, Reinier e Everton Ribeiro; Vitinho e Bruno Henrique. Técnico: Jorge Jesus

Atlético Mineiro: Wilson, Igor Rabello, Léo Silva, Maidana; Patric, Vinícius, Elias, Nathan, Juan Cazares e e Fábio Santos; Di Santo. Técnico: Rodrigo Santana