Flamengo domina premiação da Bola de Prata; Gabigol é o Bola de Ouro

O campeão brasileiro Flamengo teve sua excepcional temporada reconhecida na 50ª edição do prêmio Bola da Prata, criado pela revista PLACAR em 1970 e atualmente oferecido pela ESPN. O clube rubro-negro teve sete nomes na seleção do campeonato, além do Bola de Ouro, entregue ao melhor jogador do torneio, o atacante Gabriel Barbosa.

Gabigol se disse honrado do prêmio e brincou com Dudu, do Palmeiras, vencedor do ano passado e que neste ano voltou a faturar a Bola de Prata entre os melhores atacantes. “Muito feliz por este prêmio tão especial. Meu objetivo era ser campeão, mas quando vi o Dudu com essa Bola de Ouro no ano passado, fiquei com inveja e coloquei como um dos meus objetivos”, discursou Gabriel, em festa no Memorial da América Latina, em São Paulo.

Além de Gabriel, os outros rubro-negros na seleção masculina do Bola de Prata foram Diego Alves; Rafinha, Gerson, Willian Arão, Arrascaeta, Bruno Henrique e o técnico Jorge Jesus, que chegou a se emocionar durante a cerimônia. Completam o time os zagueiros Gustavo Gómez (Palmeiras), Lucas Veríssimo (Santos), o lateral-esquerdo Jorge (Santos) e o atacante Dudu (Palmeiras). Por fim, Michael, do Goiás, ganhou o prêmio de revelação da competição.

O gol eleito o mais bonito do Brasileirão ficou com o uruguaio De Arrascaeta, que marcou de bicicleta na vitória por 3 a 0 contra o Ceará, no Castelão, pela 16ª rodada. Entre as mulheres, a Bola de Ouro foi Millene, do vice-campeão Corinthians.

Todos os premiados:

Melhor goleiro: Diego Alves (Flamengo)

Melhor lateral-direito: Rafinha (Flamengo)

Melhores zagueiros: Gustavo Gómez (Palmeiras) e Lucas Veríssimo (Santos)

Melhor lateral-esquerdo: Jorge (Santos)

Melhores volantes: Gerson e Willian Arão (Flamengo)

Melhor meia: Arrascaeta (Flamengo)

Melhores pontas: Dudu (Palmeiras) e Bruno Henrique (Flamengo)

Melhor atacante: Gabigol (Flamengo)

Melhor técnico: Jorge Jesus (Flamengo)

Revelação: Michael (Goiás)

Gol mais bonito: Arrascaeta (Flamengo)

Bola de Ouro masculina: Gabigol (Flamengo)

Bola de Ouro feminina: Millene (Corinthians)