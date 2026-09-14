Flamengo dispara nas projeções por chance de título no Brasileirão 2026

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A vitória do Flamengo sobre o Corinthians na 27ª rodada do Brasileirão 2026 impulsionou suas chances de título para 66,2%, segundo a UFMG. O clube carioca reassumiu a liderança, deixando o Palmeiras com 32,1%. Descubra como um ponto na tabela se traduz em grande vantagem estatística e quais equipes ainda sonham.

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A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 aumentou as chances de título do Flamengo após a vitória por 2 a 1 contra o Corinthians. Segundo as projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o rubro-negro está com 66,2% de probabilidade de ser campeão, enquanto o Palmeiras soma 32,1%. Juntos, os dois concentram 98,3% das chances de levantar a taça.

A vantagem flamenguista nas projeções aumentou depois de uma vitória dramática sobre o Corinthians, por 2 a 1, neste domingo, 13, no Maracanã. Lucas Paquetá abriu o placar no início do segundo tempo, Gui Negão empatou para os paulistas, mas Bruno Henrique decidiu aos 44 minutos da etapa final. Com o resultado, o Flamengo chegou a 57 pontos e retomou a liderança do Brasileiro, apenas um ponto à frente do Palmeiras.

A pressão sobre o Flamengo havia aumentado poucas horas antes. No sábado, 12, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0 e assumiu provisoriamente a ponta da classificação. O resultado levou o Palmeiras aos 56 pontos e obrigou o Flamengo a vencer no dia seguinte para recuperar a liderança.

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O Athletico-PR aparece como terceiro candidato, mas com apenas 0,85% de probabilidade de título. O Fluminense soma 0,39%, seguido pelo Bahia, com 0,27%, e pelo Cruzeiro, com 0,12%. Na prática, são equipes que ainda sobrevivem matematicamente, mas precisam de uma combinação extraordinária de resultados próprios e tropeços dos dois líderes para recolocar a disputa em aberto.

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A diferença entre Flamengo e Palmeiras, portanto, está menos na classificação do que na margem estatística projetada para as próximas rodadas. Um ponto separa os rivais na tabela, mas são 34,1 pontos percentuais de distância nas probabilidades calculadas pela UFMG. Com confrontos importantes pela frente e a necessidade de conciliar o Brasileiro com a Libertadores, qualquer sequência negativa pode redesenhar rapidamente as projeções.

Após a 27ª rodada, o Flamengo saiu também com aproximadamente duas chances em três de terminar o campeonato como campeão.

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Probabilidades de título no Brasileirão 2026

De acordo com os cálculos da UFMG, as chances de título são:

Flamengo: 66,2% Palmeiras: 32,1% Athletico-PR: 0,85% Fluminense: 0,39% Bahia: 0,27% Cruzeiro: 0,12% Atlético-MG: 0,031% Bragantino: 0,003% Coritiba: 0,003% Santos: 0,002%