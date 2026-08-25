Flamengo conhece hoje rival nas quartas da Libertadores: veja possíveis adversários

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O Flamengo já está nas quartas de final da Libertadores e aguarda seu adversário: Independiente del Valle ou Deportes Tolima. O time equatoriano tem vantagem após vencer a ida por 1 a 0. O Rubro-Negro pode ter um caminho desafiador, com a possibilidade de enfrentar Corinthians ou Estudiantes, e um reencontro com Palmeiras na final.

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O Flamengo conhecerá nesta terça-feira, 25, o adversário que terá pela frente nas quartas de final da Copa Libertadores. Independiente del Valle, do Equador, e Deportes Tolima, da Colômbia, decidem a última vaga entre os oito melhores do torneio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito. O vencedor do confronto entrará no caminho do Rubro-Negro.

O clube carioca já está classificado desde a última quarta-feira, 19, quando venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã. Como as equipes haviam empatado por 1 a 1 na ida, em Belo Horizonte, o resultado garantiu ao Flamengo a vaga nas quartas com placar agregado de 3 a 2. A classificação também garantiu mais 1,7 milhão de dólares (cerca de R$ 9 milhões) em premiação da Conmebol.

O primeiro duelo entre Tolima e Independiente del Valle precisou ser adiado após o terremoto que atingiu a Colômbia no dia 10 de agosto. A partida acabou realizada apenas no dia 18, uma semana depois da programação original.

No jogo de ida, em Ibagué, o Independiente del Valle venceu por 1 a 0, com gol de Arón Rodríguez, e levou uma vantagem importante para Quito. Com isso, a equipe equatoriana avança com qualquer empate nesta terça. O Tolima precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Um triunfo colombiano por um gol leva a decisão para os pênaltis.

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Entre os dois possíveis adversários, o Independiente del Valle chega com currículo continental maior. O clube equatoriano conquistou a Copa Sul-Americana em 2019 e 2022, além da Recopa Sul-Americana de 2023, e já foi vice-campeão da Libertadores em 2016.

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O chaveamento também já estabelece o caminho até a decisão: se avançar, o Rubro-Negro enfrentará na semifinal quem passar de Estudiantes x Corinthians, abrindo a possibilidade de um confronto brasileiro por uma vaga na final. Do outro lado da chave, o vencedor de Palmeiras x LDU enfrentará quem se classificar em Platense x Fluminense. Assim, uma eventual decisão entre Flamengo e Palmeiras, reedição da final de 2025, ainda é possível, assim como um Fla-Flu.

Os jogos das quartas de final estão previstos para as semanas de 8 a 10 de setembro, na ida, e de 15 a 17 de setembro, na volta.

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As semifinais estão previstas para outubro, com jogos de ida nos dias 13 e 14 de outubro e partidas de volta nos dias 20 e 21 de outubro. A grande final será disputada em jogo único no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Possíveis adversários do Flamengo nas quartas da Libertadores:

Independiente del Valle (Equador): venceu a ida por 1 a 0 e se classifica com um empate.

Deportes Tolima (Colômbia): precisa vencer por dois gols de diferença; vitória por um gol leva a disputa aos pênaltis.