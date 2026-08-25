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Flamengo conhece hoje rival nas quartas da Libertadores: veja possíveis adversários

Rubro-Negro já está classificado desde a última quarta, 19, quando venceu o Cruzeiro por 2 a 1

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h09
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 19: Players of Flamengo pose for a team photo prior to the Copa CONMEBOL Libertadores round of 16 match between Flamengo and Cruzeiro at Maracana Stadium on August 19, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Equipe do Flamengo que iniciou a partida contra o Cruzeiro (Buda Mendes/Getty Images)
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O Flamengo conhecerá nesta terça-feira, 25, o adversário que terá pela frente nas quartas de final da Copa Libertadores. Independiente del Valle, do Equador, e Deportes Tolima, da Colômbia, decidem a última vaga entre os oito melhores do torneio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito. O vencedor do confronto entrará no caminho do Rubro-Negro.

O clube carioca já está classificado desde a última quarta-feira, 19, quando venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no Maracanã. Como as equipes haviam empatado por 1 a 1 na ida, em Belo Horizonte, o resultado garantiu ao Flamengo a vaga nas quartas com placar agregado de 3 a 2. A classificação também garantiu mais 1,7 milhão de dólares (cerca de R$ 9 milhões) em premiação da Conmebol.

O primeiro duelo entre Tolima e Independiente del Valle precisou ser adiado após o terremoto que atingiu a Colômbia no dia 10 de agosto. A partida acabou realizada apenas no dia 18, uma semana depois da programação original.

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No jogo de ida, em Ibagué, o Independiente del Valle venceu por 1 a 0, com gol de Arón Rodríguez, e levou uma vantagem importante para Quito. Com isso, a equipe equatoriana avança com qualquer empate nesta terça. O Tolima precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Um triunfo colombiano por um gol leva a decisão para os pênaltis.

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Entre os dois possíveis adversários, o Independiente del Valle chega com currículo continental maior. O clube equatoriano conquistou a Copa Sul-Americana em 2019 e 2022, além da Recopa Sul-Americana de 2023, e já foi vice-campeão da Libertadores em 2016.

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O chaveamento também já estabelece o caminho até a decisão: se avançar, o Rubro-Negro enfrentará na semifinal quem passar de Estudiantes x Corinthians, abrindo a possibilidade de um confronto brasileiro por uma vaga na final. Do outro lado da chave, o vencedor de Palmeiras x LDU enfrentará quem se classificar em Platense x Fluminense. Assim, uma eventual decisão entre Flamengo e Palmeiras, reedição da final de 2025, ainda é possível, assim como um Fla-Flu.

Os jogos das quartas de final estão previstos para as semanas de 8 a 10 de setembro, na ida, e de 15 a 17 de setembro, na volta. 

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As semifinais estão previstas para outubro, com jogos de ida nos dias 13 e 14 de outubro e partidas de volta nos dias 20 e 21 de outubro. A grande final será disputada em jogo único no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Possíveis adversários do Flamengo nas quartas da Libertadores:

  • Independiente del Valle (Equador): venceu a ida por 1 a 0 e se classifica com um empate.
  • Deportes Tolima (Colômbia): precisa vencer por dois gols de diferença; vitória por um gol leva a disputa aos pênaltis.
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