Flamengo chega ao Rio domingo pela manhã; saiba como será a festa

O Flamengo já divulgou onde vai se encontrar com a torcida na volta ao Rio de Janeiro. A comemoração pelo bicampeonato da Libertadores, conquistado neste sábado após a virada nos minutos finais contra o River Plate, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, seguirá pelas ruas do centro da cidade, já na manhã deste domingo, às 10h (horário de Brasília).

A delegação sairá de Lima às 5h da manhã (horário de Brasília) e tem previsão de chegada no Aeroporto do Galeão para 9 horas. De acordo com informações divulgadas pela Rede Globo, as autoridades cariocas pedem aos torcedores rubro-negros que não se aproximem da Ilha do Governador, onde está situado o terminal internacional do Rio.

Jogadores, comissão técnica, dirigentes e a taça da Libertadores subirão em carro aberto na Candelária por volta das 10 horas da manhã. A carreata desfilará pela Avenida Presidente Vargas até chegar à estátua do Zumbi dos Palmares, próximo a Marquês de Sapucaí.

Antes do embarque para Lima, os flamenguistas dificultaram a passagem do ônibus do centro de treinamento na Gávea até o aeroporto do Galeão. Menos de uma hora para a saída do voo, a delegação ainda tentava sair do meio da confusão para embarcar.