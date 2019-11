Flamengo arma ‘bunker’ em Lima para se preparar para final da Libertadores

O Flamengo armou nesta quinta-feira uma espécie de bunker em Lima para encerrar a preparação para a final da Copa Libertadores, contra o River Plate, que será disputada no próximo sábado, às 17h (horário de Brasília) na capital peruana.

A equipe brasileira treinou pela primeira vez em solo peruano na Villa Deportiva Nacional, sede da seleção local, cujo centro de treinamento foi cercado de lonas pretas para evitar qualquer tipo de espionagem desde casas vizinhas ao CT.

Torcedores do rubro-negro se apinharam em prédios vizinhos ao local dos últimos treinos antes da decisão Torcedores do rubro-negro se apinharam em prédios vizinhos ao local dos últimos treinos antes da decisão

Esse nível de sigilo jamais havia acontecido sequer na seleção do Peru, que sempre se fez exposta aos olhares dos vizinhos curiosos, cujas casas e apartamentos estão a poucos metros do campo principal.

Das varandas próximas apareceram somente alguns torcedores rubro-negros, que decoraram as casas rudimentares das redondezas com bandeiras com as cores do clube. Entretanto, o desejo de assistir à atividade comandada por Jorge Jesus foi frustrado.

O treino comandado por Jesus teve apenas os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Durante esse período, os jogadores fizeram exercícios de aquecimento. O Flamengo voltará a treinar no mesmo local na manhã desta sexta-feira. À tarde, fará o reconhecimento do Estádio Monumental, palco da decisão, a segunda de Libertadores na história do rubro-negro, campeão sul-americano em 1981.