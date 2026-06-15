Flamengo aponta culpados por lesão de Arrascaeta antes de estreia na Copa

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, acusou a seleção do Uruguai e seu treinador, o argentino Marcelo Bielsa, de “forçar a mão” com o meia Georgian De Arrascaeta, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha na concentração da ‘Celeste’ para a Copa do Mundo.

Arrascaeta, de 32 anos, se juntou à delegação uruguaia após passar por uma cirurgia para tratar uma fratura na clavícula direita no final de abril e se lesionou durante um treinamento.

“Conversamos com a equipe médica deles, com quem temos ótima relação (…) e garantiu que ele seguiria à risca e não voltaria a campo antes de 15 dias”, disse Bap em entrevista ao Charla Podcast. “O técnico mandou ele voltar antes, forçou a mão e o atleta acabou se contundindo. O cara vai e não cumpre o combinado”, acrescentou o dirigente.

Arrascaeta vai desfalcar o Uruguai na estreia na Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita, nesta segunda-feira, pelo Grupo H. Ainda não há um prazo para o retorno do jogador. “Isso gera uma indignação porque quem paga o salário dele é o Flamengo. Foi o cuidado que ele teve aqui que possibilitou o Uruguai contar com o talento ímpar do jogador”, continuou Bap.

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Arrascaeta tem sete gols e duas assistências em 20 jogos disputados em 2026 pelo Rubro-Negro. “Assumimos a responsabilidade”, disse Bielsa no domingo.

“Cada treino, cada carga que ele recebeu, foi combinada entre a pessoa que o acompanha, que representava o departamento médico do Flamengo, e o próprio Arrascaeta e nós”, explicou o treinador em entrevista coletiva.

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“Uma lesão muscular sofrida por um jogador durante a recuperação e a preparação deve ser necessariamente interpretada como um erro”, mas “tomamos todas as medidas para evitar isso”, acrescentou Bielsa.

Para Thiago Eloi, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o maior risco de não seguir um protocolo de recuperação é expor o atleta a cargas para as quais ele ainda não está preparado. “Quando essa progressão não é respeitada, podem surgir compensações biomecânicas, queda de desempenho e aumento do risco de lesões secundárias, especialmente musculares. Por isso, o alinhamento entre departamento médico, fisioterapia, preparação física e comissão técnica é fundamental para um retorno seguro”, diz.

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(Com AFP)