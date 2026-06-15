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Esporte

Flamengo aponta culpados por lesão de Arrascaeta antes de estreia na Copa

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente rubro-negro, acusou a seleção do Uruguai e seu treinador, o argentino Marcelo Bielsa, de 'forçar a mão' com o meia

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 15h25 | Atualizado em 16 jun 2026, 00h46
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 21: Giorgian De Arrascaeta of Flamengo gestures during the match between Flamengo and Botafogo PB as part of Copa do Brasil 2025 at Maracana Stadium on May 21, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)
Giorgian De Arrascaeta é o destaque do Flamengo no ano (Ruano Carneiro/Getty Images)
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O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, acusou a seleção do Uruguai e seu treinador, o argentino Marcelo Bielsa, de “forçar a mão” com o meia Georgian De Arrascaeta, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha na concentração da ‘Celeste’ para a Copa do Mundo.

Arrascaeta, de 32 anos, se juntou à delegação uruguaia após passar por uma cirurgia para tratar uma fratura na clavícula direita no final de abril e se lesionou durante um treinamento.

“Conversamos com a equipe médica deles, com quem temos ótima relação (…) e garantiu que ele seguiria à risca e não voltaria a campo antes de 15 dias”, disse Bap em entrevista ao Charla Podcast. “O técnico mandou ele voltar antes, forçou a mão e o atleta acabou se contundindo. O cara vai e não cumpre o combinado”, acrescentou o dirigente.

Arrascaeta vai desfalcar o Uruguai na estreia na Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita, nesta segunda-feira, pelo Grupo H. Ainda não há um prazo para o retorno do jogador. “Isso gera uma indignação porque quem paga o salário dele é o Flamengo. Foi o cuidado que ele teve aqui que possibilitou o Uruguai contar com o talento ímpar do jogador”, continuou Bap.

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Arrascaeta tem sete gols e duas assistências em 20 jogos disputados em 2026 pelo Rubro-Negro. “Assumimos a responsabilidade”, disse Bielsa no domingo.

“Cada treino, cada carga que ele recebeu, foi combinada entre a pessoa que o acompanha, que representava o departamento médico do Flamengo, e o próprio Arrascaeta e nós”, explicou o treinador em entrevista coletiva.

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“Uma lesão muscular sofrida por um jogador durante a recuperação e a preparação deve ser necessariamente interpretada como um erro”, mas “tomamos todas as medidas para evitar isso”, acrescentou Bielsa.

Para Thiago Eloi, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o maior risco de não seguir um protocolo de recuperação é expor o atleta a cargas para as quais ele ainda não está preparado. “Quando essa progressão não é respeitada, podem surgir compensações biomecânicas, queda de desempenho e aumento do risco de lesões secundárias, especialmente musculares. Por isso, o alinhamento entre departamento médico, fisioterapia, preparação física e comissão técnica é fundamental para um retorno seguro”, diz.

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(Com AFP)

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